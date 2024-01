Przegląd tygodnia z 28.01.2024 w Łebie. Najważniejsze wydarzenia od 21.01 do 27.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Czas zimowych przyjemności w McDonald’s dobiega końca. Burger Drwala od lat stanowi kluczowy punkt sezonowy oferty sieci. Jego powrotom towarzyszą liczne atrakcje oraz długie kolejki. Fani burgera oraz ci, którzy jeszcze nie poznali kultowej pozycji, muszą szybko udać się do wybranej restauracji – lada moment nie będzie jej już w menu.

Artefakty wydobyte z morskich głębin, sztuczna wydma, do której będzie można wejść - to tylko niektóre z elementów wystawy, które jest planowana w Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa w Łebie.

Jakie nowe atrakcje turystyczne zostaną otwarte w Polsce w 2024 r.? Zebraliśmy dla was informacje o nowościach w poszczególnych województwach. Podajemy krótkie opisy nowych atrakcji i orientacyjne terminy otwarcia. Sprawdźcie, jakie nowe miejsca na turystycznej mapie Polski warto odwiedzić w ciągu tegorocznych długich weekendów, urlopów, majówki czy upragnionych wakacji 2024.

W całym kraju odbywają się dzisiaj protesty rolników. Rolnicy wyjechali oflagowani na drogi swoimi traktorami i z transparentami także w powiecie oleckim. O godzinie 12:00 rozpoczął się protest, który potrwał do godziny 14:00.

Kierująca fiatem 68-letnia lęborczanka nie udzieliła pierwszeństwa i doprowadziła do zderzenia z kierowanym przez 33-latka jaguarem na ulicy Zwycięstwa w Lęborku. Kobieta została ukarana mandatem.

We wtorek wieczorem (23.01) doszło do pożaru w piwnicy budynku wielorodzinnego przy ulicy Krzywoustego w Lęborku. Jeszcze przed przyjazdem strażaków 14 mieszkańców opuściło budynek. Strażacy ewakuowali jedną poszkodowaną osobę, której ratownicy udzielili pomocy. Do akcji zostało skierowanych sześć zastępów strażaków.