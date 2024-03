Tygodniowy przegląd prasy 17.03.2024: Łeba, 10.03-16.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Łeby

Około 85 osób z różnych parafii wyruszyło z Garczegorza do Łeby w zorganizowanej po raz szósty Drodze Krzyżowej. Do przejścia nocą w modlitewnym skupieniu przeżywania Męki Pańskiej mają 32,9 kilometra. Przed wyruszeniem w trasę uczestniczyli w Mszy św.

Znamy już wszystkich kandydatów na burmistrzów Lęborka i Łeby oraz gmin Nowa Wieś Lęborska, Cewice i Wicko. Troje kandydatów ubiega się o fotel burmistrza Łeby a tylko jeden o stanowisko wójta gminy Wicko. W Lęborku, gminach Nowa Wieś Lęborska i Cewice do pojedynku wyborczego stanie po dwóch kandydatów.

Cztery miliony złotych dołoży samorząd województwa pomorskiego do budowy łącznika S-6 z ul. Gdańską w Lęborku. To połowa brakującej kwoty, bo inwestycja ma kosztować 43 mln zł a Lębork ma przeznaczone 35 mln. Tymczasem radny Jarosław Litwin przypomina, że marszałek deklarował sfinansowanie niemal całości inwestycji. -Nie rozumiem, czemu marszałek nie może wyłożyć 8 mln zł, skoro zapowiadał że jest w stanie wyłożyć 40 mln zł- dziwi się radny Litwin.

1 na 6 osób dorosłych w naszym kraju ma chore nerki. To prawie 5 mln Polaków, z których co roku umiera aż 80 tys. osób. Tymczasem większość nie jest świadoma tego, że ich nerki szwankują. Chorzy zwykle dowiadują się o tym, że nerki przestały działać, gdy potrzebne są już dializy lub przeszczep. Jak możemy przeciwdziałać temu problemowi?

11 200 drużyn z 99% powiatów w Polsce – takim wynikiem zakończyły się zapisy do XXIV edycji Pucharu Tymbarku. Najwięcej drużyn zapisało się w województwie małopolskim, mazowieckim, wielkopolskim oraz lubelskim.

Na policję w Lęborku zgłosiła się kobieta, która twierdziła, że jej nastoletnia córka wyszła nad ranem z domu, zostawiając list pożegnalny. Z jego treści wynikało, że dziewczyna jest w kryzysie psychicznym a jej życie i zdrowie mogą być zagrożone. Policjanci służby patrolowej zaopiekowali się dziewczyną do czasu przyjazdu karetki pogotowia.

W niedzielę 7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe. Kandydatów w wyborach jednomandatowych do Rady Miasta Łeby wystawiły komitety wyborcze Andrzeja Strzechmińskiego, Haliny Klińskiej, Agnieszki Derby, Prawa i Sprawiedliwości oraz Dla Dobra Wspólnego. Łebianie wybiorą 15 radnych, głosując w 15 okręgach wyborczych.

„Tajemniczy ogród” autorstwa Frances Hodgson Burnett to lektura uzupełniająca w szkole podstawowej. Choć nie znajduje się na liście lektur obowiązkowych, nauczyciele często wybierają ją jako dodatkową lekturę w klasie 4, 5 lub 6. Jakie są najważniejsze wątki w tej powieści? Prezentujemy streszczenie i opracowanie lektury „Tajemniczy ogród”. Co może pojawić się na sprawdzianie? Rozwiąż test z lektury i sprawdź poprawne odpowiedzi.

W nocy z soboty na niedzielę 9/10 marca doszło do pożaru dwóch altan na terenie ogródków działkowych na Drętowie w Lęborku. Do walki z ogniem zostały skierowane dwa zastępy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i po jednym z OSP Lębork i Nowa Wieś Lęborska. Właściciele jednej ze spalonych altan mimo, że w wyniku pożaru ponieśli straty materialne, to dziękują strażakom.

