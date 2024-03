Prasówka z Łeby 30.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Łeba 30.03: top 3 artykuły z wczoraj

Łeba dopina ostatnie formalności związane z planowaną budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Do Urzędu Marszałkowskiego został złożony wniosek dotyczący realizacji tej inwestycji. To pierwszy krok do budowy zamkniętego systemu gospodarki odpadami. Kolejnym ma być utworzenie przez Łebę miejskiej spółki komunalnej, która będzie odbierała i wywoziła odpady.