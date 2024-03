Prasówka 24.03.2024 z całego tygodnia w Łebie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Łeby, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.03 a 23.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Przejmujące Misterium Męki Pańskiej w kościele św. Jakuba Ap. w Łebie”?

Przegląd tygodnia: Łeba, 24.03.2024. 17.03 - 23.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Przejmujące Misterium Męki Pańskiej w kościele św. Jakuba Ap. w Łebie W kościele parafii pw. św. Jakuba Ap. w Łebie zgromadzili się mieszkańcy, aby przeżywać Misterium Męki Pańskiej. Inscenizację i scenariusz według Ewangelii św. Mateusza przygotowała Dorota Reszke, dyrektor biblioteki w Łebie. Opieką duszpasterską objął wydarzenie ks. Zenon Myszk, proboszcz parafii. 📢 Kandydaci do rady gminy i kandydaci na wójta w gm. Wicko w wyborach samorządowych 2024 Wybory samorządowe przeprowadzone zostaną już wkrótce. Znamy listy kandydatów na wójta i kandydatów do rady gminy z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kto pojawił się na listach wyborczych w Twoim okręgu? Poniżej znajduje się pełna lista nazwisk.

📢 Wybory 2024. Kandydaci do rady miasta i kandydaci na burmistrza w Łebie Poznaj kandydatów w wyborach samorządowych. Kandydaci do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i kandydaci na burmistrza zostali przedstawieni przez PKW. Kogo możesz zobaczyć na listach wyborczych w Twoim okręgu? Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Tygodniowa prasówka 24.03.2024: 17.03-23.03.2024 Łeba: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Łebie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Liczył, że skradziony rower wystarczy przemalować? 37-latek zatrzymany w Lęborku 37-letni lęborczanin jest podejrzany o kradzież roweru należącego do 14-letniego chłopca. Rower ukrył w piwnicy i przemalował, jednak policjanci odzyskali własność nastolatka. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i grozi mu kara 5 lat pozbawienia wolności. Policjanci radzą, jak zabezpieczyć rower przed kradzieżą.

📢 List gończy za 42-letnim Maciejem Wolskim z Lęborka. Za jego ukrywanie grozi kara 42-letni Maciej Wolski, ostatnio zamieszkały w Lęborku, jest poszukiwany listem gończym. Wszystkie osoby, które wiedzą, gdzie obecnie przebywa lub mają informacje, które mogą przyczynić się do jego zatrzymania, policja w Lęborku prosi o kontakt. Za jego ukrywanie lub pomaganie w ucieczce grozi surowa kara. 📢 Dlaczego seks boli? Poznaj 6 powodów, przez które możesz odczuwać ból podczas stosunku Seks powinien być przyjemny – zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Niestety czasami podczas igraszek w łóżku (lub w innych miejscach) możemy odczuwać ból. Dlaczego seks boli? Istnieje kilka powodów, przez które stosunek płciowy może być bolesny. Sprawdź, co może być przyczyną nieprzyjemności w seksie. 📢 Nastolatki walczą o koronę najpiękniejszej Pomorza roku 2024! Zobacz zdjęcia kandydatek Konkursy piękności są niesamowicie popularne, a kandydatki, które biorą w nich udział, muszą wyróżniać się charakterem, ale także wyglądem. Muszą być odważne, pewne siebie i uśmiechnięte, by na scenie przed jurorami oraz publicznością wypaść jak najlepiej. W naszej galerii zdjęć znajdziesz najpiękniejsze nastolatki z woj. pomorskiego, które wezmą udział w finale i powalczą o koronę najpiękniejszej nastolatki Pomorza roku 2024!

📢 Nocny pościg w Lęborku za kierowcą BMW. Zarządzono blokady Kierowca BMW z powiatu wejherowskiego nie zatrzymał się do policyjnej kontroli w Lęborku i ruszył do ucieczki po drodze uderzając w inne auto i radiowóz. Policja zarządziła blokady dróg, ale mężczyzna się wymknął. Rano znaleziono jego auto a później kierowca sam zgłosił się na policję. Grozi mu 5 lat więzienia.

📢 Rośnie hospicjum stacjonarne w Pogorzelicach [ZDJĘCIA z DRONA] Hospicjum stacjonarne w Pogorzelicach budowane przez Fundację Lęborskie Hospicjum Stacjonarne, wkrótce będzie stało w stanie deweloperskim. Prace instalacyjne wewnątrz obiektu zmierzają do końca. Pod koniec 2024 roku placówka ma służyć pierwszym pacjentom. 📢 Drugie podejście do rewitalizacji "Parku Żeroma" w Lęborku. Miasto i powiat wykładają 400 tys. zł [WIDEO] Władze samorządowe powiatu lęborskiego i Lęborka przeznaczą po 200 tys. zł na rewitalizację „Parku Żeroma”, czyli zagospodarowanie terenu przyległego do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1. To kolejne podejście do inwestycji, która miała ruszyć w 2021 roku, ale sparaliżowały ją wówczas kwestie formalne.

📢 Przejście graniczne w Łebie otwiera się na zagraniczne jednostki [WIDEO] Przejście graniczne w Łebie zostanie rozszerzone o ruch osobowy i towarowy. To konieczne, żeby do portu w Łebie mogły zawijać zagraniczne jednostki, które będą budowały i obsługiwały Morskie Farmy Wiatrowe. 📢 Ambasador Łotwy i delegacje z powiatu lęborskiego złożyły kwiaty na cmentarzu w Krępie Kaszubskiej Ambasador Łotwy Juris Poikāns odwiedził cmentarz Ofiar Marszu Śmierci w Krępie Kaszubskiej i złożył kwiaty na grobie swojego rodaka Konstantīna Čakste, który zmarł obozie koncentracyjnym Stutthof. Towarzyszyła mu delegacja samorządów powiatu lęborskiego, sejmiku wojewódzkiego oraz senator Kazimierz Kleina. 📢 Zderzenie czołowe na krajowej "szóstce" w Pogorzelicach. Kobieta i dziecko w szpitalu Do wypadku doszło ok. 8 rano w Pogorzelicach (pow.lęborski). Kierująca skodą jadąca z mężczyzną i dwojgiem dzieci na łuku drogi zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się z prowadzona przez kobietę toyotą. Kierująca toyotą oraz 8-latek podróżujący skodą trafili do szpitala.

📢 Pogoń Lębork zremisowała na wyjeździe ze Startem Miastko Rozgrywany w ulewnym deszczu mecz 20 kolejki IV ligi zakończył się podziałem punktów. Ostatni w tabeli IV ligi MKS Start Miastko zremisował u siebie 2:2 z Pogonią Lębork. 📢 Miss Wsi Pomorza. Wspomnień dawnych czar. Tak było 20-30 lat temu. Zobaczcie zdjęcia Miss Wsi Pomorza to wydarzenie, które organizowano w podmiasteckiej Łodzierzy w latach 1996-2004. Cieszyła się dużą popularnością. Kandydatki prezentowały nie tylko swoją urodę i wdzięk, a także znajomość realiów wiejskiego życia. Wybory miss miały swój klimat. Zapraszamy do obejrzenia naszej fotogalerii. Zapraszamy do wspomnień. 📢 Tygodniowy przegląd prasy 17.03.2024: Łeba, 10.03-16.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Łeby Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Łeby, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.03 a 16.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Podjęli się dużego wyzwania. Nocą z Garczegorza do Łeby w Drodze Krzyżowej ”?

📢 Trzecia Droga przedstawiła kandydatów do sejmiku wojewódzkiego na Pomorzu Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe ogłosiło w Gdańsku swoje "jedynki" na listach wyborczych do sejmiku wojewódzkiego. Kto znalazł się na listach?

