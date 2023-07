Przegląd tygodnia z 9.07.2023 w Łebie. Najważniejsze wydarzenia od 2.07 do 8.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

To będzie niezwykłe spotkanie muzycznych kultur, tradycji i styli! Gwiazdy światowego formatu, utalentowani młodzi artyści z różnych kontynentów, a także najpopularniejsi polscy artyści czerpiący z folkowych tradycji. Telewizja Polska zaprasza na dwa wyjątkowe wieczory z muzyką korzeni na żywo. „Cztery Strony Folku – Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Żywcu” na antenie TVP2 zagości już w weekend 8-9 lipca. Koncerty rozpoczną się o godz. 20:00.

Jak wakacje, to oczywiście z letnią czytelnią. Biblioteka Miejska w Lęborku kolejny rok zachęca do czytania w plenerze. Wystarczy przyjść na ulicę Staromiejską w Lęborku, wziąć książkę i rozsiąść się wygodnie na leżaku.

Łeba za ok. 5 mln zł rozbudowuje sieć wodociągowa, która połączy ul Nadmorską z centrum miasta.

Lębork otrzymał dotację i pożyczkę na zakup 4 autobusów elektrycznych oraz budowę stacji ładowania pojazdów. Łączny koszt przedsięwzięcia wynosi 10 mln 700 tys. zł z czego ponad 2 mln 300 tys. zł to preferencyjna pożyczka.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Łebie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Kilka tysięcy złotych kary dla zakładu przetwórstwa rybnego w powiecie słupskim, który na łamaniu przepisów przyłapali inspektorzy Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Urzędnicy z Gdańska ustalili, że z terenu firmy odprowadzano ścieki przemysłowe. Nieczystości, groźne dla środowiska, trafiały bezpośrednio do gruntu. Jaka jest skala problemu?

Do wypadku doszło 3 lipca ok. 19.00. W Tawęcinie (powiat lęborski) kierujący volkswagenem wypadł z drogi i przekoziołkował. W aucie jechało troje pasażerów w tym ośmioletni chłopiec. Kierowca zostawił ich i odjechał. 58-letni pasażer i dziecko trafili do szpitala. Obrażenia mężczyzny są poważne. Kierowca, którego policja szukała, przy pomocy psów tropiących, został zatrzymany.

Klub Seniora i Rodziny w Cewicach oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach wspólnie zorganizowali doskonałą zabawę, która łączyła pokolenia. Na nudę nie mogli narzekać ani seniorzy ani dzieciaki.