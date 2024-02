Tygodniowy przegląd prasy 11.02.2024: Łeba, 4.02-10.02.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Łeby

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, minionej doby największe opady deszczu odnotowano w Lęborku. Strażacy wyjeżdżali osiem razy, głównie do zalanych piwnic. W Łebie utrzymuje się wysoki poziom wody w kanale portowym i wód gruntowych, co powoduje lokalne podtopienia dróg i piwnic.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP Wicko poprowadziła pouczające zajęcia dla dzieci. W sali Gminnego Ośrodka Kultur w Wicku prezentowano zachowania w przypadku zagrożenia i metody niesienia pomocy rannym.

Właściciel baru, któremu w lokalu wyłączono prąd, bo nie płacił rachunków, jest podejrzany o nielegalnie podłączenie do sieci z pominięciem licznika. Wpadł podczas kontroli policji i pracowników Energi. Sprawcę kradzieży prądu czekają finansowe kary. Grozi też za to za to do 5 lat więzienia.