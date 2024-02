Prasówka ze stycznia 2024. Sprawdź, co działo się w Łebie. Czy jesteś na bieżąco?

Trwa peregrynacja relikwii błogosławionych Wiktorii i Józefa Ulmów oraz ich dzieci w diecezji pelplińskiej. We wtorek, 30 stycznia relikwie dotarły do dekanatu lęborskiego. W parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lęborku Mszę św. koncelebrowaną poprowadził ks. Tadeusz Drobinski, dziekan dekanatu.

Ponad 113 tys. złotych kosztować będzie kolejny element budowy drogi wodnej do portu w Elblągu, z Zatoki Gdańskiej To czwarty etap inwestycji, której kluczowym elementem był przekop Mierzei Wiślanej.

Artefakty wydobyte z morskich głębin, sztuczna wydma, do której będzie można wejść - to tylko niektóre z elementów wystawy, które planuje Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa w Łebie.

We wtorek wieczorem (23.01) doszło do pożaru w piwnicy budynku wielorodzinnego przy ulicy Krzywoustego w Lęborku. Jeszcze przed przyjazdem strażaków 14 mieszkańców opuściło budynek. Strażacy ewakuowali jedną poszkodowaną osobę, której ratownicy udzielili pomocy. Do akcji zostało skierowanych sześć zastępów strażaków.

Maturzyści z Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu bawią się podczas studniówki w słupskim Aureusie.

Po długiej podróży z Częstochowy, przed godziną 22 w środę 17 stycznia strażacy OSP Łebunia dojechali nowym wozem do Lęborka, gdzie zostali powitani przez strażaków OSP z kilku innych jednostek OSP z powiatu lęborskiego. Z włączonymi sygnałami dźwiękowymi wyruszyli na ostatni odcinek trasy do Łebuni, do macierzystej jednostki. Nowy pojazd to średni samochód ratowniczo - gaśniczy VOLVO, którego koszt zakupu wyniósł 1.177.110,00 zł.