Prasówka z całego tygodnia 24.12.2023 w Łebie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Łeby, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.12 a 23.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ulica 8 Maja-bis zyska asfaltową nawierzchnię, chodniki i kanalizację. Lęborski magistrat podpisał umowę na budowę ulicy”?

Przegląd tygodnia: Łeba, 24.12.2023. 17.12 - 23.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Ulica 8 Maja-bis zyska asfaltową nawierzchnię, chodniki i kanalizację. Lęborski magistrat podpisał umowę na budowę ulicy Nowa nawierzchnia, chodniki, kanalizacja deszczowa - wszystko to, na co czekają mieszkańcy ulicy 8 maja bis zostanie wykonane w przyszłym roku. Miasto Lębork pozyskało na ten cel 98 procentowe dofinansowanie z szóstej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dedykowanego dla gmin popegeerowskich. 📢 Sebastian Kluska, dyrektor MSPiR: Prognoza pogody na jutro, czyli Wigilię nie jest zbyt optymistyczna Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, Sebastian Kluska poinformował za pośrednictwem portalu X o nie najlepszych prognozach pogody na 24 grudnia. 📢 95 interwencji strażaków na Pomorzu. W powiecie słupskim zerwał się dach jednej ze szkół Łącznie 95 razy interweniowali strażacy w województwie pomorskim w związku z silnym wiatrem oraz opadami deszczu w nocy z czwartku (21.12) na piątek (22.12). Jeden przypadek dotyczył zerwanego dachu w jednej ze szkół w powiecie słupskim. Większość akcji dotyczyła przewróconych drzew i gałęzi oraz zalanych piwnic lub dróg.

Tygodniowa prasówka 24.12.2023: 17.12-23.12.2023 Łeba: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Łebie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ostrzeżenie pogodowe na Pomorzu. Alert RCB rozesłał komunikaty do mieszkańców województwa pomorskiego Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pogodowe dla całego województwa pomorskiego. We wszystkich powiatach obowiązuje drugi stopień zagrożenia spowodowanego silnym wiatrem. Podmuchy wiatru mogą osiągnąć nawet 100 km/h!

📢 Piernikowe warsztaty w lęborskim muzeum. Dzieci ozdabiały pierniki na choinkę [WIDEO] Lęborskie muzeum przygotowało świąteczne warsztaty dla dzieci. Uczestnicy zajęć ozdabiali pierniki, które zawisną na choinkach. zabawa była przednia a zainteresowanie przeszło oczekiwania. 📢 Dla nich świętowanie może skończyć się tragicznie! Masz psa lub kota? Na to musisz uważać podczas Bożego Narodzenia Kiełbasy, sałatki, pieczone mięsa, pierogi, ciasta... Podczas Bożego Narodzenia na stołach wielu Polaków nie brak pyszności, którym trudno się oprzeć. Słabość do nich mają również nasze domowe zwierzaki. Zarówno psy, jak i koty lubią podjadać to, co przeznaczone jest dla ich właścicieli. Dla tych łakomczuchów okres świąt może niestety okazać się niebezpieczny. A jedzenie to nie jedyna pułapka dla zdrowia, jaka na nie czyha. Zobacz, na co jako opiekun psa lub kota powinieneś uważać.

📢 Prezes UOKiK apeluje o przemyślane decyzje finansowe w okresie przedświątecznym i noworocznym. Nie dajcie się oszukać! Koniec roku, okres Świąt i Nowego Roku to zdecydowanie czas większych wydatków, nie tylko związanych z samymi przygotowaniami do Świąt, zakupem prezentów, ale również często realizacją planów, które czekały na ostatnie dni roku. W rozsądnym zarządzaniu portfelem w tym okresie nie pomagają intensywne kampanie reklamowe, kuszące rzekomo wyjątkowymi okazjami. 📢 Jest nowy wojewoda pomorski. Beata Rutkiewicz, dotychczasowa wiceprezydent Wejherowa, zastąpiła Dariusza Drelicha Znamy nowego wojewodę pomorskiego. Została nim Beata Rutkiewicz, dotychczasowa wiceprezydentka Wejherowa. Zastąpiła Dariusza Drelicha, mianowanego na to stanowisko przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w grudniu 2015 r. 📢 Erupcja wulkanu na Islandii. Czy czekają nas zamknięte atrakcje turystyczne i odwołane loty? Na co musimy uważać? We wtorek wybuchł Fagradalsfjall, islandzki wulkan na półwyspie Reykjanes, wprowadzając zaniepokojenie wśród mieszkańców i turystów. To zjawisko natury przyciąga uwagę, jednak władze ostrzegają przed zbyt bliskim zbliżaniem się do miejsca erupcji. Czy to wydarzenie wpłynie na turystykę i podróże na Islandię?

📢 Te atrakcje turystyczne mają najdłuższe kolejki na świecie. Gdzie czekają na nas niezwykłe miejsca i gigantyczne kolejki? Kiedy planujesz wakacje, wybór atrakcji turystycznych zawsze stoi przed tobą jako kluczowy element udanej podróży. Jednak nic nie potrafi bardziej zepsuć wrażeń niż długa i nieprzyjemna kolejka do upragnionej atrakcji. Sprawdzamy, które miejsca na świecie mają najdłuższe kolejki do słynnych atrakcji. 📢 Poszukiwany przez policję mężczyzna przyjechał do rodziny na święta. Spędzi je za kratami Poszukiwany dwoma listami gończymi 48-latek przez półtora roku ukrywał się za granicą. Do Polski przyjechał na święta. Został zatrzymany w jednym z mieszkań w Lęborku przez kryminalnych. 📢 Przeciążona wątroba może zepsuć święta. Zobacz, jak zapobiec bólowi wątroby i jak łagodzić go naturalnymi metodami Przeciążona wątroba często daje nam się we znaki tuż po albo jeszcze w trakcie świąt. Dlatego warto wiedzieć wcześniej, które produkty jej szkodzą, a które przynoszą ulgę. Zobacz, po czym poznać, że boli wątroba, i jak wspomóc jej pracę domowymi sposobami.

📢 Karp, barszcz i pierogi z kapustą... Tak, ale nie dla zwierząt! Zobacz, dlaczego nie warto karmić pupila świątecznym jedzeniem Już za chwilę nasze domy wypełnią się zapachami świątecznych potraw i wypieków: piernika, barszczu czy smażonego karpia. Będziemy się nimi delektować w rodzinnym gronie. Warto jednak pamiętać, że choć psy i koty są członkami naszych rodzin, "ludzkie" jedzenie nie jest dla nich przeznaczone i może im tylko zaszkodzić. 📢 Lęborski oddział PCK zbiera żywność dla potrzebujących. Są też nagrody dla darczyńców Świąteczna zbiórka żywności to kolejna akcja PCK, które w ten sposób wychodzą naprzeciw osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. To okazja, żeby wczuć się w rolę Świętego Mikołaja i przy odrobinie szczęścia...go odwiedzić. Każdy, kto przekaże produkty z długim terminem ważności na kwotę co najmniej 50 zł, weźmie udział w losowaniu wycieczki do Finlandii na spotkanie ze Świętym Mikołajem.

📢 Mieszkańcy gminy Nowa Wieś Lęborska kontra 300-metrowe wiatraki [REPORTAŻ WIDEO] Na najbliższej sesji rady gminy Nowa Wieś Lęborska radni będą głosowali nad uchyleniem uchwały intencyjnej o przystąpieniu gminy do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego budowę 10 wiatraków wysokich nawet na 300 metrów. Mieszkańcy gminy zebrali kilkaset podpisów pod petycją przeciwko tej inwestycji. 📢 Prasówka tygodniowa z 17.12.2023 w Łebie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Łeby, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.12 a 16.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolejny etap przebudowy zejścia na plażę przy hotelu Neptun w Łebie [WIDEO]”? 📢 Oliwska szopka tym razem nie z piasku. Tradycja złamana w proteście przeciw wojnom. „A na ziemi pokój ludziom...” Fundacja „Wspólnota Gdańska” z radą dzielnicy Oliwa, jak co roku w niedzielę poprzedzającą święta Bożego Narodzenia, zaprosiły na odsłonięcie szopki przed Oliwskim Ratuszem Kultury i międzywyznaniową Wigilię Oliwską. Wybrzmiało przejmujące wołanie o pokój Palestyńczyka od lat mieszkającego w Gdańsku.

📢 Łeba dostała dotacje z Polskiego Ładu na energooszczędne oświetlenie [WIDEO] Gmina Łeba otrzymała ponad 1,5 mln zł dofinansowania z Polskiego Ładu na wymianę infrastruktury oświetleniowej. Miasto dołoży ok 400 tys. zł i za blisko 2 mln zł wymieni oprawy na energooszczędne na większości łebskich ulic.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.

Wideo Konstytucjonalistka- Zajęcie mediów publicznych jest nielegalne