Prasówka tygodniowa z 17.12.2023 w Łebie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Do Łeby przyjechał święty Mikołaj. W kinie Rybak rozdał dzieciom moc prezentów. Jak co roku w tę rolę wcielił się burmistrz Łeby Andrzej Strzechmiński.

Jeśli zastanawiasz się, gdzie kupić żywego karpia, to odpowiedzią najczęściej są gospodarstwa rybackie. Markety zrezygnowały w ostatnich latach z takiego handlu, znacznie mniej jest stoisk z żywymi rybami także w innych punktach handlowych czy na targowiskach. Jak przenieść do domu żywego karpia i jak postępować z taką rybą, wyjaśnia Główny Lekarz Weterynarii.

Wzruszające chwile przeżyli młodzi żołnierze i ich bliscy, którzy zgromadzili się na Placu Pokoju w Lęborku. Ponad 170 ochotników złożyło uroczystą przysięgę wojskową.

Zima to czas obfitujący w okazje do podróżowania. Świąteczne jarmarki, ferie zimowe a między nimi oczywiście okres świąt Bożego Narodzenia. Okazuje się, że wielu z nas wykorzystuje ten czas na to, by wyjechać poza granie kraju i spędzić gwiazdkę na urlopie. Sprawdzamy, gdzie Polacy wylecą na święta w 2023 roku.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Azymut" im. Jacka Pałkiewicza w Mostach (gm. Nowa Wieś Lęborska) zaprasza na Koncert Zimowy w wykonaniu uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości. Koncertowi będzie towarzyszyć kiermasz świąteczny. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na zakup defibrylatora AED, który będzie służył społeczności szkolnej i mieszkańcom. Wydarzenie odbędzie się w piątek 15 grudnia. Początek o godz. 17.