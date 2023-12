Prasówka tygodniowa z 10.12.2023 w Łebie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Łeby, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.12 a 9.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Sylwester w Zakopanem 2023/2024: ceny i porady. Ile kosztują noclegi w domkach góralskich, czy na Sylwester Marzeń trzeba kupić bilet?”?

Przegląd tygodnia: Łeba, 10.12.2023. 3.12 - 9.12.2023: top 3 artykuły

📢 Sylwester w Zakopanem 2023/2024: ceny i porady. Ile kosztują noclegi w domkach góralskich, czy na Sylwester Marzeń trzeba kupić bilet? Jeśli marzycie o spędzeniu sylwestra i powitaniu nowego roku 2024 w Zakopanem u stóp Tatr, musicie się spieszyć. Miejsca na nocleg drożeją z każdym dniem, a liczba ofert gwałtownie maleje w miarę zbliżania się magicznej daty 31 grudnia 2023 i największej w kraju imprezy plenerowej – Sylwestra Marzeń. Sprawdźcie, ile kosztują obecnie noclegi w Zakopanem na sylwestra, ile trzeba zapłacić za pakiety sylwestrowe w domkach góralskich i hotelach i czy wstęp na Sylwester Marzeń jest biletowany. 📢 Świeć się z Energą: Zgłoś swoje miasto do plebiscytu na najpiękniejsze świąteczne iluminacje! W grudniu miasta ożywają światłem i kolorem świątecznych iluminacji. Rynki, skwery i parki wypełniają się tysiącami migoczących światełek, tworząc bajkowy krajobraz. Czekamy na Wasze zdjęcia, które uchwycą tę wyjątkową atmosferę.

📢 28-latek zatrzymany przez policję w Lęborku. Może trafić za kratki na znacznie dłużej niż 30 dni W czwartek 7 grudnia przed północą policjanci patrolujący teren Lęborka zatrzymali 28-letniego mężczyznę, poszukiwanego do sprawy kradzieży w miejscowej drogerii. Poszukiwany był również do odbycia kary 30 dni pozbawienia wolności za popełnione wykroczenie. Policjanci nie wykluczają, że odpowie również za zniszczenie mienia, bo najprawdopodobniej w dniu zatrzymania rozbił szybę w komisie meblowym. Za przestępstwo kradzieży i zniszczenia mienia grozi mu dodatkowa kara 5 lat pozbawienia wolności.

📢 Dał się namówić na czynność seksualną przed kamerą telefonu. Szybko tego pożałował Młody mężczyzna z powiatu lęborskiego dał się namówić poznanej w sieci kobiecie na erotyczną zabawę przed kamerką telefonu. Już po chwili zaczął otrzymywać groźby publikacji nagrania, które miały nakłonić go do przelania na konto rzekomej "fundacji" dużej sumy pieniędzy. Ostatecznie kompromitujący film został rozesłany do jego znajomych.

📢 Z okazji Mikołajek członkowie grupy "Lęborskie Klasyki" odwiedzili szpital i domy dla dzieci O wyjątkową oprawę Mikołajek zadbali miłośnicy motoryzacji z grupy "Lęborskie Klasyki". W swoich przyozdobionych pojazdach, sami przebrani jak na Mikołajów przystało zorganizowali przejażdżkę po Lęborku, odwiedzając też szpital czy dzieci w Domach dla Dzieci w Nowej Wsi Lęborskiej.

📢 Swojskie wędliny na święta prosto od rolnika. Ten smak dopełni bożonarodzeniowe menu. Ile kosztuje kiełbasa w grudniu 2023? Za oknem biało i mroźno, w polskich domach trwają przygotowania do Bożego Narodzenia. Choć u większości rodzin na wigilijnej wieczerzy nie będzie mięsa, to już pierwszego i drugiego dnia świąt półmiski z pewnością zapełnią się wędlinami i pieczeniami. Prawdziwa, wyrazista w smaku kiełbasa to klasyk. Ile trzeba zapłacić za wyrób od rolnika? Lokalni producenci kuszą ofertami. 📢 Powstaje droga ekspresowa S6 z Leśnic w stronę Słupska. We fragmencie będzie z betonu Mimo zimowych warunków trwają prace nad powstaniem drogi ekspresowej S6 ze Skórowa (bez węzła) do Leśnic (z węzłem) oraz na odcinku Bobrowniki (bez węzła) - Skórowo (z węzłem). Co ciekawe, ten drugi odcinek drogi, co jest ewenementem, zostanie wykonany z betonu.

📢 Pod 65-letnim wędkarzem zarwał się lód na jeziorze Brody w Krępkowicach Dramatyczne sceny rozegrały się w środowe popołudnie 6 grudnia na jeziorze w Krępkowicach (gm. Cewice). Z dala od brzegu pod wędkarzem zarwał się lód. Przypadkowy przechodzień wezwał pomoc, a strażacy uratowali mężczyźnie życie. 📢 Komfortowe podróże z PKP Intercity. Nowy rozkład jazdy na sezon 2023/2024 Więcej połączeń w ramach kategorii InterCity (IC) obsługiwanych nowoczesnym i komfortowym taborem, nowe połączenia do Kłodzka oraz powrót bezpośrednich, całorocznych pociągów do Zakopanego. To najważniejsze nowości dla województwa pomorskiego w nowym rozkładzie jazdy PKP Intercity, który wejdzie w życie 10 grudnia.

📢 Ostatnie pożegnanie Gabriela Seweryna. Versace z Głogowa został pochowany w czerwonym futrze Pogrzeb 56-letniego Gabriela Seweryna, gwiazdy „Królowych Życia”. W jego ostatniej drodze, oprócz bliskich i przyjaciół wzięli też udział znajomi z planu popularnego telewizyjnego programu TTV. Versace z Głogowa został pochowany w czerwonym futrze, które sam uszył. 📢 Przyciągające wzrok ciasta z galaretką na podwieczorek. Przepisy na desery, którym trudno się oprzeć. Zrobisz je nie tylko na święta Domowe ciasta z galaretką to wypieki, które cieszą oczy kolorami i mają powodzenie wśród osób, które stronią od piekarnika. Tanie ciasta z galaretką można zrobić z gotowych biszkoptów, serków homogenizowanych i ulubionej galaretki. Wystarczy uzbroić się w cierpliwość, aby przysmak stężał w lodówce. Zebraliśmy przepisy na dobry placek z galaretką w 7 odsłonach.

📢 Na Biskupiej Górce rozbłysła już choinka. Był też Święty Mikołaj Całe Trójmiasto przybiera już prawdziwie świątecznych rumieńców. W grudniu kolejne drzewka w dzielnicach zostają rozświetlone i pięknie udekorowane. W wielu przypadkach, "odpalić święta" pomagał sam Święty Mikołaj, którego uwielbiają wszystkie dzieci! W poniedziałek 4 grudnia rozświetlono Biskupią Górkę. 📢 Gorące serca i pyszne potrawy- lęborskie PCK zorganizowało w Słupsku wigilię dla potrzebujących Namiot lęborskiego PCK stanął przy słupskim ratuszu. Coca-cola, partner wspierający akcję PCK urządził na placu przy ratuszu świąteczną imprezę a przy okazji blisko 200 osób posiliło się podczas wigilii organizowanej przez lęborski oddział PCK. 📢 Ciężarówka z cysterną na mleko wpadła w nocy w poślizg na DK6 w Lęborku Samochód ciężarowy z cysterną do transportu mleka wpadł w nocy z soboty na niedzielę 2/3.12 w poślizg i wypadł z Drogi Krajowej 6 w Lęborku. Za niedostosowanie prędkości do panujących warunków drogowych 25-letni kierowca został ukarany mandatem i punktami karnymi.

📢 W Lęborku Red Devils Chojnice lepszy od LSSS Team w futsalowym hicie I ligi W 11, ostatniej kolejce pierwszej rundy rozgrywek grupy północnej I ligi doszło w Lęborku do pojedynku trzeciego w tabeli LSSS Team z wiceliderem Red Devils Chojnice. Gospodarze za sprawą gola Macieja Wierzbowskiego wprawdzie objęli prowadzenie, ale goście z Chojnic jeszcze przed przerwą nie tylko wyrównali po golu Ukraińca Andrii Yelisheva , ale zeszli do szatni wygrywając po trafieniu Piotra Kręckiego, co było przełomowym momentem meczu. Zwycięstwo Red Devils przypieczętował w 34 minucie Patryk Laskowski. Tym samym goście powiększyli przewagę w tabeli nad trzecim Team do 9 punktów. Początek rundy rewanżowej w trzeci weekend stycznia 2024 r.

Przegląd tygodnia z 3.12.2023 w Łebie. Najważniejsze wydarzenia od 26.11 do 2.12.2023.

