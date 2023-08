Prasówka tygodniowa z 20.08.2023 w Łebie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Dwóch mężczyzn poszukiwanych jest przez lęborską policję w związku z kradzieżą z włamaniem, do jakiej doszło na terenie ogródków działkowych przy ul. Kwiatowej w Mostach.

Skażenie wody bakterią E.coli jest powodem zamknięcia kąpieliska przy plaży A, jednego z trzech obok kąpielisk przy plażach B i C. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Gminę Miejską Łeba, Port Jachtowy w Łebie i Państwową Inspekcję Sanitarną.

Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło minionej nocy w Lęborku. Na skrzyżowaniu ulic zderzyły się ze sobą audi i vw, który dachował. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala.

Na obwodnicy Trójmiasta często powstają korki. Sytuacja ma się jeszcze gorzej latem, ze względu na wzmożony ruch turystów. 16 sierpnia od godziny ok. 10.00 obwodnica pozostaje zakorkowana w obu kierunkach. Stoją m.in. ciężarówki.

We wtorek w południe zamknięte są trzy pomorskie kąpieliska: w powiatach kartuskim, chojnickim i słupskim. W pozostałych kąpieliskach w woj. pomorskim nie stwierdzono zakwitu sinic.

Przez trzy dni Łeba żyła motocyklową pasją. Nad morze zjechali motocykliści z najdalszych stron Polski i zza granicy na Festiwal Motocykli BikeWeek Łeba.

