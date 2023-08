Tygodniowy przegląd prasy 13.08.2023: Łeba, 6.08-12.08.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Łeby

Policja zatrzymała 32-latka, który pijany na rowerze wybierał się z Lęborka do Łeby. Badanie wykazało 1,5 prom. w wydychanym powietrzu, a mimo to rowerzysta twierdził, że bez względu na swój stan i tak pojedzie dalej. Mylił się.

W usteckim porcie od niedzieli cumuje jacht pływający pod polską banderą, który przypłynął z Bałtijska z dwoma Rosjanami na pokładzie. Zgodnie z polskimi przepisami obywatele Rosji nie mają prawa wjazdu do Polski. Załoga, która ze względu na stan zdrowia kapitana, została wpuszczona do portu, nie może opuścić jednostki. Teraz Rosjanie na pokładzie muszą przeczekać sztorm.

Wichury i deszcze dały się w sobotę 5 sierpnia we znaki w wielu miejscowościach na Pomorzu. Efektem były m.in. powalone drzewa na ulice. W szesnastu przypadkach, aż do dzisiejszego poranka, interweniowali strażacy. Choć na skutek wichur na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, to w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego doszło do niebezpiecznej sytuacji.

