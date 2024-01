Prasówka z grudnia 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Łebie? Bądź na bieżąco

W późnych godzinach nocnych służby ratunkowe odebrały sygnał o mężczyźnie, który wpadł do kanału portowego w Łebie. Dzięki szybkiej i sprawnej akcji MSPiR SAR, straży pożarnej, policji i strażaków ochotników z OSP Łeba, pijanego turystę udało bezpiecznie podjąć się z wody i przekazać zespołowi ratownictwa medycznego.

W Łebie oddano do użytku nowe boisko wielofunkcyjne. Można na nim pograć w "kosza", piłkę nożną, ręczną, siatkówkę i tenisa ziemnego.

IMGW dla całego województwa pomorskiego ogłosiło ostrzeżenie pierwszego stopnia, natomiast dla powiatów: puckiego, wejherowskiego, lęborskiego i słupskiego ostrzeżenie drugiego stopnia. Na morzu dalej jest sztorm, a wiatr osiąga w porywach do 115 km/h.

W trakcie bożonarodzeniowego popołudnia, ratownicy z BSR Kołobrzeg zostali zadysponowani do interwencji ratunkowej na Bałtyku. Powodem był kitesurfer, który był niezdolny do powrotu na brzeg.

Na najbliższej sesji rady gminy Nowa Wieś Lęborska radni będą głosowali nad uchyleniem uchwały intencyjnej o przystąpieniu gminy do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego budowę 10 wiatraków wysokich nawet na 300 metrów. Mieszkańcy gminy zebrali kilkaset podpisów pod petycją przeciwko tej inwestycji.

Silny wiatr w rejonie Bałtyku wywołał gwałtowne podniesienie się poziomu wody, do tego stopnia, że w Redzie przekroczono stan ostrzegawczy i oscyluje w granicach stanu alarmowego.

Gmina Łeba otrzymała ponad 1,5 mln zł dofinansowania z Polskiego Ładu na wymianę infrastruktury oświetleniowej. Miasto dołoży ok 400 tys. zł i za blisko 2 mln zł wymieni oprawy na energooszczędne na większości łebskich ulic.

Fundacja „Wspólnota Gdańska” z radą dzielnicy Oliwa, jak co roku w niedzielę poprzedzającą święta Bożego Narodzenia, zaprosiły na odsłonięcie szopki przed Oliwskim Ratuszem Kultury i międzywyznaniową Wigilię Oliwską. Wybrzmiało przejmujące wołanie o pokój Palestyńczyka od lat mieszkającego w Gdańsku.

Dużym zainteresowaniem gości cieszył się kiermasz świąteczny, który zorganizowała społeczność Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Leśnicach. Była okazja do zakupu wykonanych przez społeczność szkoły pięknych ozdób świątecznych, także podczas licytacji, obejrzenia występów artystycznych uczennic i uczniów, skosztowania pierogów czy ciast. Dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony na realizację celów Rady Rodziców.

Do Łeby przyjechał święty Mikołaj. W kinie Rybak rozdał dzieciom moc prezentów. Jak co roku w tę rolę wcielił się burmistrz Łeby Andrzej Strzechmiński.

Mimo zimowych warunków trwają prace nad powstaniem drogi ekspresowej S6 ze Skórowa (bez węzła) do Leśnic (z węzłem) oraz na odcinku Bobrowniki (bez węzła) - Skórowo (z węzłem). Co ciekawe, ten drugi odcinek drogi, co jest ewenementem, zostanie wykonany z betonu.

Dramatyczne sceny rozegrały się w środowe popołudnie 6 grudnia na jeziorze w Krępkowicach (gm. Cewice). Z dala od brzegu pod wędkarzem zarwał się lód. Przypadkowy przechodzień wezwał pomoc, a strażacy uratowali mężczyźnie życie.