Prasówka 18.02.2024 z całego tygodnia w Łebie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Łeby, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 11.02 a 17.02.2024.

Przegląd tygodnia: Łeba, 18.02.2024. 11.02 - 17.02.2024: top 3 artykuły

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 17.02.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Energia wiatrowa w artystycznej perspektywie uczniów. Konkurs zorganizowały Equinor i Polenergia Prawie 120 prac na temat morskiej energetyki wiatrowej powstało w ramach konkursu artystycznego

zorganizowanego przez Equinor i Polenergię. Konkurs był zwieńczeniem akcji edukacyjnej „Jedno morze, wiele korzyści. Morska energetyka wiatrowa w moim regionie”, w której wzięło udział prawie 1500 uczniów i uczennic z sześciu szkół podstawowych w regionie słupskim. Finał konkursu z nagrodami odbył się w Lądowisku Kultury w Redzikowie koło Słupska.

📢 Lęborska policja zatrzymała 4 poszukiwanych do odbycia kary więzienia. Jeden z nich wpadł na kradzieży Lęborscy policjanci zatrzymali cztery osoby poszukiwane do odbycia kary więzienia w tym dwie, za którymi zostały wystawione listy gończe. Trzy już są za kratkami, czwarta, która wpadła w ręce mundurowych podczas kradzieży sklepowej, zostanie przewieziona konwojem do zakładu karnego, po tym jak usłyszy zarzuty.

Tygodniowa prasówka 18.02.2024: 11.02-17.02.2024 Łeba: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Łebie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wiemy, kto dostarczy turbiny wiatrowe dla farm Equinora i Polenergii, które staną na wysokości Łeby Equinor i Polenergia wybrały Siemens Gamesa na dostawcę turbin dla morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III. Firmy energetyczne podpisały finalne umowy na produkcję, dostawę i serwis 100 nowoczesnych, morskich turbin wiatrowych.

📢 Ewakuacja dzieci z Przedszkola nr 9 w Lęborku. Służby w akcji W Przedszkolu nr 9 w Lęborku doszło do zalania pomieszczeń. Dyrektor placówki zawiadomiła straż pożarną. Z powodu awarii do domu wróciły dzieci, które zdążyły już przyjść do przedszkola. Dziś placówka będzie zamknięta. 📢 Dzień Singla, czyli „antywalentynki”, wypada 15 lutego. Sprawdź, jak osoby bez drugiej połowy świętują faustynki Jesteś singlem? Dzisiaj obchodzisz swoje święto. 15 lutego potocznie nazywany jest „antywalentynkami” i wcale nie musi być to smutny czas! Sprawdź, jak na świecie obchodzone są faustynki. 📢 Z trudem, ale powstaje pierwsza cerkiew greckokatolicka w Lęborku Trwają prace związane z budową pierwszej cerkwi greckokatolickiej w Lęborku dla parafian parafii pw. św. Dymitra. Z powodu braku własnej świątyni korzystają od lat z gościnności rzymskokatolickiej parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego na cmentarzu parafialnym. Cerkiew nie będzie jednak budowana według pierwotnego projektu.

📢 Mieszkańcy domów przy ulicy Mikołajczyka w Lęborku doczekają się porządnej drogi W Urzędzie Miejskim podpisana została umowa na budowę ulicy Mikołajczyka w Lęborku. Na realizację drogowej inwestycji wykonawca ma pół roku. Droga zostanie wybudowana za ponad 1,51 mln zł. Miasto pozyskało na tę inwestycję 95 procentowe dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład. 📢 Geologiczne badania w lasach nad Bałtykiem pomogą zbudować morską farmę wiatrową. Samochód ze świdrem krąży po lasach Ruszyły terenowe badania w nadmorskich lasach, które zleciła PGE Baltica. Choć wszystko odbywa się na lądzie, to badania posłużą inwestycji na Bałtyku. Chodzi o polską morską farmę wiatrową Baltica-1, którą postawi PGE Baltica, spółka z Grupy PGE. Obszar badań obejmie teren budowy przyszłej lądowej stacji transformatorowej i tzw. ławy kablowej.

📢 Lęborskie Dni Walki z Depresją. Projekcja filmu we "Fregacie" 23 lutego obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Centrum Zdrowia Psychicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku zaprasza na obchody Lęborskich Dni Walki z Depresją. W programie wydarzenia jest panel dyskusyjny i projekcja filmu we "Fregacie".

📢 Trwają zapisy do akcji Masz Głos 2024. Zgłoś się i weź lokalne sprawy w swoje ręce! Nadchodzące wybory samorządowe to doskonała okazja dla mieszkańców, aby poznać i wybrać do władz osoby, które dobrze rozumieją problemy lokalnych środowisk. Poznając wcześniej plany i priorytety poszczególnych kandydatów, łatwiej będzie zmierzyć się z konkretnymi wyzwaniami po wyborach. Aktywni mieszkańcy, którzy wspólnie z samorządem chcą podejmować ważne lokalne sprawy, mogą liczyć na wsparcie Fundacji Batorego w ramach akcji Masz Głos. Zgłoszenia grup mieszkańców lub organizacji społecznych są przyjmowane do 16 lutego. 📢 Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa w Łebie. Prace idą pełną parą [WIDEO] Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa w Łebie jest już przeszklone i rozpoczął się etap wykończeniowy. Wystawa stała czeka na przetarg.

📢 PL2050, Nowa Lewica i ruchy miejskie łączą siły przed wyborami samorządowymi Polska 2050 Szymona Hołowni, Nowa Lewica i ruchy miejskie zawarły porozumienie przed kwietniowymi wyborami samorządowymi, w ramach którego wystawią kandydatów do rady miasta i kandydata na prezydenta Gdańska. Komitet wyborczy będzie nosił nazwę "Wspólna Droga".

📢 Francuskie przysmaki w twoim domu – w Lidlu zaczyna się tydzień w stylu francuskim Na co dzień i od święta – kuchnia francuska sprawdzi się w każdych okolicznościach, na leniwe śniadanie, szybki lunch do pracy, pożywny obiad i romantyczną kolację we dwoje. To świetna opcja na zbliżające się Walentynki! 📢 Uwaga kierowcy! Zamkną odcinek Drogi Wojewódzkiej nr 214 w Lęborku. Będą objazdy Trwają prace związane z budową drogi ekspresowej S6 Leśnice - Bożepole Wielkie. Już wkrótce, na czas montażu elementów konstrukcji obiektu mostowego, zostanie czasowo zamknięty odcinek Drogi Wojewódzkiej 214 w Lęborku.

📢 Międzynarodowy Zlot Morsów. Miłośnicy zimowych kąpieli opanowali Mielno [ZDJĘCIA, WIDEO] Niedziela była już ostatnim z czterech dni Międzynarodowego Zlotu Morsów w Mielnie. I dopiero tego dnia pogoda dopisała. Choć tak naprawdę uczestnicy zlotu chcieliby mieć śnieg i mróz, a nie 9 stopni Celsjusza powyżej zera. 📢 To unikalna w skali Europy oferta. Torpedownia w Juracie wystawiona na sprzedaż za... 5 milionów złotych Wybudowany w 1942 obiekt, służył Niemcom podczas II wojny światowej do obserwacji wypuszczonych torped F5B przeznaczonych dla U-bootów i samolotów wojskowych. Teraz... możemy go kupić. Wystarczy „tylko” 5 mln zł. 📢 Rzeka Łeba w Lęborku wyraźnie przekroczyła stan ostrzegawczy Jak pokazują pomiary Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, rzeka Łeba w Lęborku wyraźnie przekroczyła stan ostrzegawczy. W Polsce obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne 2 i 3 stopnia.

