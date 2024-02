Geologiczne badania w lasach nad Bałtykiem pomogą zbudować morską farmę wiatrową. Samochód ze świdrem krąży po lasach

Próbki gruntów i wody podziemnej trafią do laboratorium, gdzie zostaną poddane analizie. W planach są badania parametrów fizyczno-mechanicznych oraz chemicznych. To ma pozwolić na opracowanie dokumentacji niezbędnej w kolejnych etapach realizacji projektu. Chodzi o przygotowanie projektu technicznego, które jest integralną częścią projektu budowlanego polskiej morskiej farmy wiatrowej .

Co to jest Baltica 1?

Projekt MFW Baltica 1 o mocy ok. 0,9 GW jest jednym z trzech realizowanych obecnie przez Grupę PGE projektów na Morzu Bałtyckim , oddalonym o ok. 80 km od linii brzegu, mniej więcej na wysokości Łeby w województwie pomorskim .

Kolejne dwa projekty to Baltica 2 i Baltica 3, które razem utworzą Morską Farmę Wiatrową Baltica o łącznej mocy 2,5 GW Zakończenie budowy etapu Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW planowane jest do końca 2027 roku, natomiast etapu Baltica 3 o mocy ok. 1 GW do 2030 roku.