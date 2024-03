Marzec 2024 w Łebie: Przegląd najważniejszych wydarzeń lutego 2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lutym czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Łeby najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 01.03.2024”?

Przegląd lutego 2024 w Łebie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lutego 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 01.03.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Łeba przejmuje dworzec kolejowy od PKP. Szykuje się remont w stylu retro Dworzec w Łebie ma szansę na odzyskanie dawnego blasku. Zabytkowy obiekt wybudowany w 1899 roku przejmuje od PKP S.A. gmina Łeba, która planuje przywrócić mu wygląd z początku XX wieku. Na remont dworca przyjdzie poczekać, natomiast już ruszyły prace remontowe w pomieszczeniu gospodarczym naprzeciwko budynku głównego, który kiedyś służył miejscowym pracownikom kolei prawdopodobnie jako...kurnik. Jakie będzie jego przeznaczenie po remoncie? Tego jeszcze nie wiadomo.

📢 Łeba przejmuje dworzec kolejowy od PKP. Szykuje się remont w stylu retro Dworzec w Łebie ma szansę na odzyskanie dawnego blasku. Zabytkowy obiekt wybudowany w 1899 roku przejmuje od PKP S.A. gmina Łeba, która planuje przywrócić mu wygląd z początku XX wieku. Na remont dworca przyjdzie poczekać, natomiast już ruszyły prace remontowe w pomieszczeniu gospodarczym naprzeciwko dworca, który kiedyś służył miejscowym pracownikom kolei prawdopodobnie jako...kurnik. Jakie będzie jego przeznaczenie po remoncie? Tego jeszcze nie wiadomo.

Prasówka marzec Łeba: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lutym uwagę czytelniczek i czytelników z Łeby. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 LOT "Łeba-Błękitna Kraina" od 20 lat pracuje na sukces promocyjny Łeby. Jubileusz pełen wspomnień i podziękowań Od 20 lat turystykę w Łebie nierozerwalnie związana jest z Lokalną Organizacją Turystyczną "Łeba - Błękitna Kraina". Jubileusz był okazją do spotkania w hotelu "Wodnik" w Łebie członków LOT-u, samorządowców, środowiska związanego z turystyką a także przedstawicieli Equinoru, firmy, która w Łebie wybuduje bazę serwisową dla Morskich Farm Wiatrowych.

📢 SAR podwyższa umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy medycznej. Ćwiczenia w Łebie dla ratowników morskich 24 osoby z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa biorą udział w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ćwiczenia odbywają się na lądzie w Łebie i na morzu. 📢 LOT "Łeba-Błękitna Kraina" ma już 20 lat. Jubileusz w restauracji "Wodnik" pełen wspomnień i podziękowań [WIDEO] Od 20 lat turystykę w Łebie nierozerwalnie związana jest z Lokalną Organizacją Turystyczną "Łeba - Błękitna Kraina". Jubileusz był okazją do spotkania w hotelu "Wodnik" w Łebie członków LOT-u, samorządowców, środowiska związanego z turystyką a także przedstawicieli Equinoru, firmy, która w Łebie wybuduje bazę serwisową dla Morskich Farm Wiatrowych. 📢 Przebudowa ul. Plac Dworcowy w Łebie prawdopodobnie skończy się w kwietniu Przebudowa Placu Dworcowego i ulic przyległych w Łebie, która według harmonogramu miała zakończyć się we wrześniu b.r. najprawdopodobniej potrwa do kwietnia. Wykonawca wykonał prace z wyprzedzeniem co umożliwi oddanie inwestycji do użytku jeszcze przed sezonem letnim.

📢 Te obrazy z Pomorza są warte fortunę. Najdroższy jest wystawiony za niemal 200 tys. złotych ZDJĘCIA Mieszkańcy Pomorza kolekcjonują różne rzeczy. Jedni stawiają na znaczki pocztowe, inni na antyki, a jeszcze inni gustują w malarstwie. Czasem jest to kwestia wrażliwości estetycznej, a innym razem po prostu inwestycja, dzięki której ulokowane pieniądze nie tracą na wartości. W serwisie OLX nie brakuje ofert dotyczących sprzedaży obrazów. Malarstwo wciąż jest na topie. Sprawdź, ile na Pomorzu trzeba zapłacić za najdroższe obrazy. Ceny niektórych dzieł są zaskakujące. 📢 Rolnicy zablokują na Pomorzu trasę S7. Będą utrudnienia, policja przygotowała objazdy We wtorek 20 lutego, w ramach protestu rolnicy zablokują trasę S 7 w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego. Przejazd tym odcinkiem "eski" będzie niemożliwy. Rolnicy będą protestować w ten sposób aż do 10 marca.

📢 Rolnicy z powiatu lęborskiego będą protestować w Godętowie, Bożympolu W. i Strzebielinie Na wtorek i środę (20 i 21 lutego) rolnicy zapowiedzieli ogólnopolską akcję protestacyjną przeciw unijnej polityce Zielonego Ładu a także niekontrolowanemu przewozowi towarów z Ukrainy. To już kolejny protest rolników w tej sprawie. Na Drodze Krajowej 6 w Godętowie, Bożympolu Wielkim i Strzebielinie pojawią się ciągniki i maszyny rolnicze rolników z powiatu lęborskiego. Protesty będą zabezpieczać policjanci. 📢 Chce być po raz czwarty radnym gminy Nowa Wieś Lęborska, ale nie zarejestrował komitetu Dwa dni miał Marian Syldatk, w obecnej kadencji przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska, na usunięcie wady w zawiadomieniu o utworzeniu komitetu wyborczego. Nie uczynił tego i komisarz wyborczy w Słupsku odmówił przyjęcia zawiadomienia. W wyborach jednak wystartuje.

📢 Nowy skatepark w Lęborku już działa. Projekt powstał w ramach Budżetu Obywatelskiego Nowy skatepark, który powstał na terenie Kompleksu Rekreacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. 8 Maja 1 według projektu Budżetu Obywatelskiego miał kosztować 200 tys. zł a ostatecznie kosztował ponad 400 tys. zł. - Jest dużo lepszy niż w projekcie. Jestem pod wrażeniem -podsumował Sławomir Łukaszuk, pomysłodawca projektu skateparku w BO. 📢 Ewakuacja dzieci z Przedszkola nr 9 w Lęborku. Służby w akcji W Przedszkolu nr 9 w Lęborku doszło do zalania pomieszczeń. Dyrektor placówki zawiadomiła straż pożarną. Z powodu awarii do domu wróciły dzieci, które zdążyły już przyjść do przedszkola. Dziś placówka będzie zamknięta. 📢 Geologiczne badania w lasach nad Bałtykiem pomogą zbudować morską farmę wiatrową. Samochód ze świdrem krąży po lasach Ruszyły terenowe badania w nadmorskich lasach, które zleciła PGE Baltica. Choć wszystko odbywa się na lądzie, to badania posłużą inwestycji na Bałtyku. Chodzi o polską morską farmę wiatrową Baltica-1, którą postawi PGE Baltica, spółka z Grupy PGE. Obszar badań obejmie teren budowy przyszłej lądowej stacji transformatorowej i tzw. ławy kablowej.

📢 Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa w Łebie. Prace idą pełną parą [WIDEO] Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa w Łebie jest już przeszklone i rozpoczął się etap wykończeniowy. Wystawa stała czeka na przetarg. 📢 Uwaga kierowcy! Zamkną odcinek Drogi Wojewódzkiej nr 214 w Lęborku. Będą objazdy Trwają prace związane z budową drogi ekspresowej S6 Leśnice - Bożepole Wielkie. Już wkrótce, na czas montażu elementów konstrukcji obiektu mostowego, zostanie czasowo zamknięty odcinek Drogi Wojewódzkiej 214 w Lęborku. 📢 Kluby Gazety Polskiej protestowały w Słupsku w obronie Trybunału Konstytucyjnego [WIDEO] Środowisko Klubu Gazety Polskiej zorganizowało w Słupsku protest Wolnych Polaków w obronie Trybunału Konstytucyjnego. Kilkadziesiąt osób z biało-czerwonymi flagami stawiło się przy Sądzie Rejonowym w Słupsku by w ten sposób solidaryzować się z manifestującymi w Warszawie. -Mówimy wyraźnie władzy: z wami Okrągłego Stołu już nie będzie -powiedział Edward Müller, działacz NSZZ "Solidarność", represjonowany w okresie PRL.

📢 Wybory samorządowe 2024. Burmistrz Łeby tak, jak wójtowie Nowej Wsi i Wicka Początek lutego przynosi wysyp postanowień komisarza wyborczego w Słupsku o utworzeniu komitetów wyborczych przez mieszkańców Lęborka, Łeby i gmin Nowa Wieś Lęborska, Cewice i Wicko. Po wójtach gmin Nowa Wieś Lęborska i Wicko także burmistrz Łeby zdecydował o swojej przyszłości politycznej. 📢 Internauci tworzą memy o walce Biedronki i Lidla. Zobacz najciekawsze Biedronka kontra Lidl – walka trwa. Marketingowcy obu sieci robią wszystko, by pozyskać więcej klientów. Falę memów wywołały SMS-y do użytkowników aplikacji „moja Biedronka”. Lidl nie pozostał dłużny a internauci ruszyli do tworzenia memów.

📢 To w Lęborku spadło najwięcej deszczu w Polsce. Zalane drogi i piwnice w powiecie Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, minionej doby największe opady deszczu odnotowano w Lęborku. Strażacy wyjeżdżali osiem razy, głównie do zalanych piwnic. W Łebie utrzymuje się wysoki poziom wody w kanale portowym i wód gruntowych, co powoduje lokalne podtopienia dróg i piwnic.

