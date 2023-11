Przegląd tygodnia z 26.11.2023 w Łebie. Najważniejsze wydarzenia od 19.11 do 25.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Na drodze w kierunku Łeby, za Steknicą 65-latek prowadzący toyote stracił panowanie nad pojazdem i auto przewróciło się na bok. Samochodem podróżowały dwie pasażerki w wieku 64 i 62 lata. Uczestnicy zdarzenia drogowego byli przytomni. Zostali przewiezieni do szpitala na badania. Auto prowadził Kazimierz Kleina, senator RP.

W Łebie 18 kursantów z powodzeniem przystąpiło do egzaminu kończącego trwający przez 7 dni kurs Kwalifikowanej Pomocy Przedlekarskiej. W kursie wzięli udział członkowie ośmiu załóg Brzegowej Stacji Ratowniczej i dwóch inspektorów z Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego.

W Łebie trwa budowa Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego. Dyrekcja Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, które pozwolą wpłynąć na kształt i treść przyszłej wystawy stałej w Muzeum w Łebie. Otwarcie Muzeum w Łebie zaplanowane jest na 2026 rok.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Łebie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Nad północną Polskę nadciągnął niekorzystny front atmosferyczny. Silne wichury i opady deszczu ze śniegiem będą towarzyszyć nam przez kilka najbliższych dni. Na Bałtyku według prognoz IMGW siła wiatru w porywach może osiągnąć nawet 10 w skali Beauforta, co oznacza, że na morzu jego prędkość dojdzie aż do 102 km/h, a w porywach wiatr może nawet przekroczyć wskazywaną wartość!

Mieszkania na wynajem cieszą się w Polsce dużą popularnością, a coraz więcej osób dostrzega plusy takiego rozwiązania. Wbrew pozorom typowi najemcy to nie tylko osoby młode, studenci czy single, ale także osoby w średnim wieku z atrakcyjnymi zarobkami. Kto zatem i z jakiego powodu decyduje się na wynajem mieszkań w Polsce?

Przed godziną 9 doszło do pożaru w mieszkaniu przy ulicy Targowej w Lęborku. Dwie osoby zdążyły opuścić mieszkanie jeszcze przed przyjazdem strażaków. Strażacy sprawdzają budynek pod względem gazów niebezpiecznych.

W Ameryce ten rodzinny posiłek jest jak wigilijna kolacja w Polsce. Z rozmachem, z bliskimi, ale menu inne. W USA Święto Dziękczynienia oznacza, że na stole pojawi się indyk. To obowiązkowe danie w zdecydowanej większości amerykańskich domów. Z indykiem jest pewien problem, ponieważ milionowe straty w hodowli przynosi grypa ptaków, która wkrótce może przełożyć się na kolejne podwyżki cen. Chów wymaga uważności. Ile indyków hoduje się w Polsce?

„Jesienny Salon Wystawowy” - to wydarzenie przygotowane przez Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury. Cykliczne wernisaże odbywają się w gościnnych salach Młodzieżowego Domu Kultury.

Zawodami w Ruce - w piątek 24 listopada kwalifikacje, w sobotę i niedzielę konkursy indywidualne - rozpoczyna się nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich (2023-2024). Polacy są wśród kandydatów do czołowych lokat.

21 listopada to Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji w reprezentacyjnej sali starostwa powiatowego w Lęborku miała miejsce uroczystość, podczas której starosta lęborska Alicja Zajączkowska i dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Bogusława Lis - Zielińska podziękowały pracownikom podległych sobie jednostek za pracę na rzecz osób potrzebujących wsparcia.

Czas na wielkie wyprzedaże! W tym tygodniu w Lidlu startuje Black Week. To czas promocyjnych cen oraz super okazji. Sprawdź razem z nami, na co szczególnie warto zwrócić uwagę!

Warto wiedzieć, że jeśli chorowałeś w dzieciństwie na ospę wietrzną, wirus, który ją wywołał, pozostał w Twoim organizmie. Nie czyni w nim szkody, bo jest w stanie uśpienia. Kiedy się jednak obudzi, wywoła bardzo bolesną chorobę - półpaśca. Zwykle zaczyna się jak przy zwyczajnym przeziębieniu: od bólu gardła, podwyższonej temperatury, ogólnego osłabienia. Później, w miejscu uaktywnienia się wirusa, dochodzi do zapalenia nerwu czuciowego i unerwionej przez niego skóry. Dolegliwości bólowe umiejscawiają się wzdłuż zaatakowanego nerwu. Ból jest ostry, piekący i często bardzo silny. Osoby, które chorowały na półpaśca, porównują go do bólu wywołanego poparzeniem wrzątkiem czy porażeniem prądem. Ryzyko zachorowania gwałtownie wzrasta po 50. roku życia. Półpasiec powoduje wiele powikłań; szczególnie gdy zaatakuje okolice twarzy i oka oraz uszu. Chory, nawet bardzo dobrze leczony, może stracić wzrok lub słuch. Na szczęście ryzyko zachorowania na półpaśca można zmniejszyć.