Przegląd prasy z tygodnia 25.02.2024. Co działo się w Łebie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

📢 Druga rocznica napaści Rosji na Ukrainę. W Lęborku wiec solidarności Mijają dwa lata od zbrodniczej napaści Rosji na Ukrainę. Na placu Pokoju w Lęborku odbędzie się wiec solidarności z Ukrainą. 📢 Oto nominowani do Sportowych Laurów Powiatu Lęborskiego. Gala już w sobotę Gala Sportu Powiatu Lęborskiego odbędzie się już w najbliższą sobotę, 24 lutego. Podczas gali w Lęborskim Centrum Kultury "Fregata" poznamy laureatów "Sportowych Laurów 2023". Oto, kto znalazł się na liście nominowanych przez Powiatową Radę Sportu. 📢 Nadciąga rewolucja w ruchu drogowym. "Za 2-3 lata te samochody będą jeździć bezpieczniej niż ja sam" Jak będą wyglądały samochody przyszłości? Czy jesteśmy w stanie zaufać autom, którymi steruje nie człowiek, lecz sztuczna inteligencja? O wyzwaniach i szansach, przed którymi w obliczu rozwoju technologicznego stają branże motoryzacyjna i transportowa, ale także zwykli uczestnicy ruchu drogowego, dyskutowano podczas debaty zorganizowanej w czwartek w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie.

📢 Przebudowa ul. Plac Dworcowy w Łebie prawdopodobnie skończy się w kwietniu Przebudowa Placu Dworcowego i ulic przyległych w Łebie, która według harmonogramu miała zakończyć się we wrześniu b.r. najprawdopodobniej potrwa do kwietnia. Wykonawca wykonał prace z wyprzedzeniem co umożliwi oddanie inwestycji do użytku jeszcze przed sezonem letnim.

📢 Przyjechał pijany do okienka "drive thru" żeby zamówić jedzenie. Pracownica restauracji wezwała policję Pracownica "drive thru" w lęborskim barze szybkiej obsługi zaprosiła do środka pijanego kierowcę od którego przyjmowała zamówienia. Kiedy wszedł, zadzwoniła po policję a pracownicy restauracji nie pozwolili by się oddalił przed przyjazdem policjantów. 📢 Agregat pompowy trafił do Łeby i pomoże w walce z podtopieniami Urząd Wojewódzki w Gdańsku przekazał Łebie agregat pompowy. Urządzenie ma pomóc w walkach z podtopieniami i będzie służyło całemu powiatowi lęborskiemu. 📢 Tyle zarobią zawodowi żołnierze w 2024 roku! MON przedstawiło projekt rozporządzenia Wynagrodzenie żołnierzy istotnie wzrośnie. Na podstawie ustawy o obronie ojczyzny oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej wojskowi otrzymają o ok. 20 % większe uposażenie. Pensja żołnierzy zawodowych uzależniona jest od kilku czynników, w tym od posiadanego stopnia. Oto jak będą się kształtowały wynagrodzenia w 2024 roku.

📢 Policja złapała pijaną i agresywną 19-latkę z gminy Wicko. W komendzie zniszczyła ścianę Pijaną 19-latkę za kierownicą mercedesa złapała policja w Lęborku. Mieszkanka gminy Wicko prowadziła auto mimo zakazu sądowego. W komendzie zniszczyła ścianę. 📢 Trwa ogólnopolski protest rolników. Drogi na Pomorzu są blokowane! "Polskie zboże, to polska racja stanu!" 20 lutego 2024 roku w Polsce rozpoczął się centralny protest rolników. Blokady dróg, manifestacje pod urzędami i próby podjęcia rozmów z politykami rządu Donalda Tuska związane są z niekontrolowanym importem produktów spożywczych, głównie zboża, z Ukrainy. Jak podkreślają rolnicy, gra nie toczy się jedynie o to, aby mogli sprzedać swoje zbiory, ale również o to, aby do konsumentów w sklepach w Polsce trafiały przetworzone produkty zbożowe, mleczne i mięsne spełniające te same normy, które spełniać muszą protestujący.

📢 Rolnicy zablokują na Pomorzu trasę S7. Będą utrudnienia, policja przygotowała objazdy We wtorek 20 lutego, w ramach protestu rolnicy zablokują trasę S 7 w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego. Przejazd tym odcinkiem "eski" będzie niemożliwy. Rolnicy będą protestować w ten sposób aż do 10 marca. 📢 Rolnicy z powiatu lęborskiego będą protestować w Godętowie, Bożympolu W. i Strzebielinie Na wtorek i środę (20 i 21 lutego) rolnicy zapowiedzieli ogólnopolską akcję protestacyjną przeciw unijnej polityce Zielonego Ładu a także niekontrolowanemu przewozowi towarów z Ukrainy. To już kolejny protest rolników w tej sprawie. Na Drodze Krajowej 6 w Godętowie, Bożympolu Wielkim i Strzebielinie pojawią się ciągniki i maszyny rolnicze rolników z powiatu lęborskiego. Protesty będą zabezpieczać policjanci. 📢 Sześciu mieszkańców powiatu lęborskiego otrzymało odznaki "Honorowy Dawca Krwi" Minister Zdrowia nadał sześciu krwiodawcom - mieszkańcom powiatu lęborskiego odznakę „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony Dla Zdrowia Narodu”. Uroczystego wręczenia medali w siedzibie starostwa w Lęborku dokonali przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ze Słupska w towarzystwie wicestarosty lęborskiego.

📢 Mapa protestu rolników 20 lutego. Dziś kolejna seria strajków w Polsce w walce o przyszłość gospodarstw. Tu będą blokady Na wtorek 20 lutego 2024 r. rolnicy zapowiedzieli kolejną dużą akcję protestacyjną. - Problemem opłacalności produkcji rolnej, przetwórczej i pozostałych branż w naszym kraju jest niekontrolowany napływ towarów z Ukrainy, które są wwożone wobec otwarcia granicy UE z tym krajem - uważa rolnicza Solidarność. Indywidualni rolnicy, związki branżowe czy samorząd rolniczy podnoszą również niekorzystne dla producentów rolnych założenia unijnego Zielonego Ładu.

📢 Chce być po raz czwarty radnym gminy Nowa Wieś Lęborska, ale nie zarejestrował komitetu Dwa dni miał Marian Syldatk, w obecnej kadencji przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska, na usunięcie wady w zawiadomieniu o utworzeniu komitetu wyborczego. Nie uczynił tego i komisarz wyborczy w Słupsku odmówił przyjęcia zawiadomienia. W wyborach jednak wystartuje.

