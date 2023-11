Przegląd tygodnia z 19.11.2023 w Łebie. Najważniejsze wydarzenia od 12.11 do 18.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

W ostatnich tygodniach na terenie budowy odcinka drogi ekspresowej S6 z Bożegopola Wielkiego do Leśnic wykonawca prowadził odhumusowanie, wykopy i nasypy czy prace przy obiektach inżynierskich, jak podpory, wykopy, zbrojenia fundamentów czy betonowanie skrzydeł. Zaawansowanie robót wynosi już ponad 34 procent a finansowe ponad 40 procent. Budowany przez Budimex 22-kilometrowy odcinek ma zostać ukończony w listopadzie 2025. Koszt to 718,6 mln zł.

Lata 80., epoka neonowych ubrań, ikonicznych filmów i kultowych hitów muzycznych, stanowią źródło niekończącej się inspiracji dla współczesnych twórców internetowych. Te śmieszne memy przenoszą nas w emocjonalną podróż do przeszłości, wypełnioną barwnymi wspomnieniami, które rozbawią do łez i wzruszą sentymentalnymi akcentami. Odkryj z nami, dlaczego memy z lat 80. stały się nieodłączną częścią internetowej rozrywki, łącząc w sobie nostalgię, śmiech i niezapomniane momenty tamtej dekady.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Łebie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zdarzały się już sytuacje, w trakcie których uczeń oświadczał się na studniówce. Ta historia jest jednak inna. Na nagraniu, które krąży w sieci, widzimy, jak chłopcy i dziewczęta wręczają kwiaty zdezorientowanej nauczycielce. To, co dzieje się później, naprawdę chwyta za serce i zaskakuje.

27-letni Przemysław Gapa z Lęborka, ojciec bliźniaków Igora i Filipa, został ciężko doświadczony przez życie. W 2019 r. zdiagnozowano u niego nowotwór złośliwy nosogardła. Przeszedł ciężkie leczenie, ale w kolejnych latach choroba zaatakowała inne narządy. - Mam dopiero 27 lat! Nie ma we mnie zgody na chorobę, która może zniszczyć wszystko... Zbyt wiele przede mną, by już teraz poddać się i czekać na to, co najgorsze. Muszę walczyć dla siebie, dla swoich najbliższych, a przede wszystkim dla moich dzieci - mówi pan Przemysław i zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe.

Matematyka to fascynujący świat liczb, różnych wzorów, a czasami logicznych rozumowań. Dla wielu uczniów ten przedmiot kojarzy się raczej z czymś trudnym i problematycznym. Często wystarcza jednak spotkanie z odpowiednim nauczycielem, który potrafi przekazać wiedzę w sposób zrozumiały, a nawet ciekawy. W wywiadzie przejdziemy do świata matematyki i korepetycji poprzez rozmowę z Norbertem Dąbrowskim, korepetytorem z NOR MAT.

Open'er Festival to jeden z największych festiwali muzycznych w tej części Europy. To zdecydowanie najgłośniejsze wydarzenie każdego lata w Trójmieście, bo właśnie na ten festiwal do Gdyni zjeżdżają się tysiące imprezowiczów z całego kraju. Open'er ogłosił już pierwszą artystkę, która wystąpi w edycji roku 2024.