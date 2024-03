Przegląd prasy Łeba 28.03.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Łebie

Żołnierze 1 Lęborskiego batalionu zmechanizowanego na poligonie w Wędrzynie szlifują umiejętności przed międzynarodowymi ćwiczeniami Immediate Response-24 w Drawsku, które zostaną przeprowadzone w maju wspólnie z Amerykanami.

Trwa Wielki Tydzień w Kościele Katolickim. We wtorkowy wieczór ulicami Lęborka przeszła Droga Krzyżowa. Krzyż do kolejnych stacji na trasie z kościoła Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski do Sanktuarium św. Jakuba Ap. niosły inne grupy mieszkańców, w tym samorządowcy. Rozważania poprowadził ks. Andrzej Żur, proboszcz parafii NMP Królowej Polski.