Prasówka z całego tygodnia 31.12.2023 w Łebie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

W późnych godzinach nocnych służby ratunkowe odebrały sygnał o mężczyźnie, który wpadł do kanału portowego w Łebie. Dzięki szybkiej i sprawnej akcji MSPiR SAR, straży pożarnej, policji i strażaków ochotników z OSP Łeba, pijanego turystę udało bezpiecznie podjąć się z wody i przekazać zespołowi ratownictwa medycznego.

Zanim zaryzykuję parę słów z myślą o przyszłości polskiego kina, najpierw o małe pół kroku cofnijmy się do mijającego roku. Trzy miesiące temu w Gdyni odbył się doroczny festiwal polskich filmów fabularnych. Za dziełami rywalizującymi w konkursie głównym o zaszczytną nagrodę Złotych Lwów uganiały się nieprzebrane tłumy. Lał się festiwalowy miód. A teraz, po upływie kwartału?

Na Starym Kontynencie mieści się mnóstwo ciekawych lokalizacji i atrakcji – okazuje się, że podróż do 4 z nich lepiej przeplanować z 2024 roku na inny termin. To spory cios dla wielu turystów, bowiem na liście znalazły się uwielbiane przez większość miasta. Dlaczego nie warto odwiedzać tych kierunków w nadchodzącym roku?

xiaomi redmi pad to tablet z ekranem 10.61", ...

Zbliża się Sylwester 2023. Lęborscy policjanci przypominają, że nawet 2 lat pozbawienia wolności grozi za złamanie zakazu sprzedaży materiałów pirotechnicznych dzieciom i młodzieży do lat 18. Mundurowi sprawdzają punkty handlowe, w których odbywa się sprzedaż fajerwerków.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Łebie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Burmistrz Lęborka Witold Namyślak był gościem spotkania wigilijnego w Przedszkolu nr 1 w Lęborku. Obejrzał występy przedszkolaków z grup "Żabki" i "Misiaki". Dyrektor placówki Halina Rękas złożyła życzenia i podzieliła się opłatkiem.

33-letni i 28-letni mieszkańcy Lęborka święta spędzili w komendzie policji. Byli poszukiwani za kradzieże do odbycia kary pozbawienia wolności i zostali zatrzymani w Wigilię.

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni wydało ostrzeżenia drugiego stopnia dla województwa pomorskiego. Alert został ogłoszony w środę, 27 grudnia i dotyczy on wezbrania wód i przekroczenia stanów ostrzegawczych. Sytuacja potrwa do czwartku - w niektórych miejscach do 9:00, w innych z kolei nawet dłużej.