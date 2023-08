Prasówka z całego tygodnia 27.08.2023 w Łebie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Łeba, 27.08.2023. 20.08 - 26.08.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Na przejeździe kolejowym na ulicy Mireckiego w Lęborku pociąg TLK relacji Łeba - Kraków Główny uderzył w samochód osobowy audi A3, którym podróżowało dwóch młodych mężczyzn. Nie odnieśli poważnych obrażeń, ale po uszkodzone auto przyjechała laweta samochodowa. Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci i strażacy.

Sezon wakacyjny powoli dobiega końca. Na jego zakończenie w Łebie wystąpi dziś Kasia Kowalska, polska piosenkarka rockowa, kompozytorka, autorka tekstów piosenek i producentka, znana z takich hitów, jak „Prowadź mnie", „A to, co mam", „Wyznanie", „Coś optymistycznego", „Wyrzuć ten gniew", „Spowiedź", „Antidotum", „To, co dobre", „Być tak blisko", „Co może przynieść nowy dzień". Początek koncertu o godz. 20 w Porcie Jachtowym. Od godz. 18.30 support.