Przegląd tygodnia z 8.10.2023 w Łebie. Najważniejsze wydarzenia od 1.10 do 7.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Styl japandi jest teraz najmodniejszy. Zobacz, jak pięknie można urządzić mieszkanie w bloku. Wyjątkowe wnętrza stylistki Dawida Podsiadło Beż we wnętrzu zawsze się sprawdzi i potrafi zachwycić. Zobacz, jak pięknie wykorzystano tę barwę w mieszkaniu urządzonym w modnym stylu japandi. Zajrzy do ciepłego wnętrza w minimalistycznym wydaniu. Zapraszamy do domu Magdy Jagnickiej – stylistki najnowszej płyty Dawida Podsiadło „Lata dwudzieste". Tak wyjątkowo możesz urządzić swoje mieszkanie w bloku. Zainspiruj się eleganckimi wnętrzami, gdzie od progu czujesz domowy klimat. 📢 W Obliwicach piknik historyczny "Rycerze nad stawem". To będzie żywa lekcja historii Lęborskie Bractwo Historyczne i Stowarzyszenie "Obliwice i okolice" zapraszają w sobotę, 7 października do Obliwic na piknik historyczny. Początek wydarzenia nad Łabędzim Stawem o godzinie 12. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

📢 Ruszyła budowa drugiego wieżowca w Lęborku. Będzie "widział się" z pierwszym Przy ulicy Emilii Plater rozpoczęła się budowa drugiego wieżowca w Lęborku. Buduje go ten sam inwestor, co pierwszy wieżowiec przy ulicy Mireckiego. Budynek ma powstać za 2-2,5 roku. Są w nim jeszcze mieszkania do kupienia.

📢 Ruszyła budowa drugiego wieżowca w Lęborku. Będzie "widział się" z pierwszym Przy ulicy Emilii Plater rozpoczęła się budowa drugiego wieżowca w Lęborku. Buduje go ten sam inwestor, co pierwszy wieżowiec przy ulicy Mireckiego. Budynek ma powstać za 2-2,5 roku. Są w nim jeszcze mieszkania do kupienia.

📢 Zarzuca przeciwnikom politycznym niszczenie banerów kandydatów PiS w Lęborku Zbigniew Rudyk, przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej w Lęborku, twierdzi, że przeciwnicy polityczni niszczą banery wyborcze kandydatów do parlamentu jego partii. Policja w Lęborku przyjęła do tej pory dwa zgłoszenia o zniszczeniu banerów kandydatów z dwóch różnych komitetów wyborczych. Policja przypomina, że za niszczenie takich materiałów grozi grzywna lub nawet areszt.

📢 Czy jest odpowiedni czas na budowę domu? Sprawdź, jak kształtują się ceny w budownictwie jednorodzinnym Poprzednie dwa lata nie były łaskawe dla tych, którzy budowali domy jednorodzinne. Szybujące ceny przyprawiały o zawrót głowy. Czy druga połowa 2023 roku będzie lepsza? Eksperci GetHome.pl sprawdzili, czy ci, którzy planują budowę domu, powinni przyjąć w swoim kosztorysie margines bezpieczeństwa. Zobacz, które materiały budowlane potaniały, a które podrożały. 📢 34,3 mln zł na budowę połączenia między węzłem S-6 Lębork - Wschód a Gdańską w Lęborku Gmina Miasto Lębork otrzyma 34,3 mln zł na budowę bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym S-6 Lębork - Wschód a ul. Gdańską. Wyniki 7. edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych ogłosił dziś premier Mateusz Morawiecki.

📢 Wysoka nagroda za pomoc w odzyskaniu hulajnogi elektrycznej w Lęborku Do naszej redakcji zgłosił się mieszkaniec ulicy Jagiellońskiej w Lęborku, który twierdzi, że w nocy z budynku mieszkalnego została skradziona mu hulajnoga elektryczna. Za pomoc w jej odzyskaniu wyznaczył wysoką nagrodę pieniężną.

📢 Gdzie lecieć w listopadzie 2023? 7 kierunków na wypoczynek jesienią. Tam wciąż jest ciepło Listopad w Polsce jest zazwyczaj chłodny i ponury, co znacząco pogarsza samopoczucie wielu z nas. Istnieją jednak miejsca, w których 11. miesiąc roku jest wyjątkowo pogodny. Ci z was, którzy chcą nabrać siły do działania, powinni rozważyć te lokalizacje. Gdzie lecieć w listopadzie? Oto 7 kierunków na wypoczynek jesienią 2023 – tam na pewno będzie ciepło. 📢 Mieszkaniec gminy Cewice wyciągnął żonę z samochodu, przeciągnął po ziemi i kopał Policjanci zatrzymali 49-letniego mieszkańca gminy Cewice, podejrzanego o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad żoną. Policjanci musieli interweniować dwukrotnie, bo po pierwszym zatrzymaniu mężczyzna nie zastosował się do prokuratorskiego nakazu opuszczenia domu i zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej. Za drugim razem na wolność już nie wyszedł.

📢 Prace Equinor i Polenergii nabierają tempa. Trwają badania morskiego dna pod farmę wiatrową Bałtyk I Prace nad trzecim projektem Equinor i Polenergii nabierają tempa. Działania w odległości 80 kilometrów od polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego prowadzi załoga statku Dina Polaris. Prace poprzedzają zaprojektowanie, a następnie wybudowanie zaplanowanych w tym miejscu elementów morskiej farmy. 📢 58-letni biegacz Piotr Pobłocki z Lęborka nowym rekordzistą Polski masters na 5 kilometrów W niedzielę, 1 października w Skórczu zorganizowana została trzecia edycja Biegu Wilka Kociewskiego. Na starcie stanął 58-letni Piotr Pobłocki z UKS Ekonomika Maratończyka Lębork i z czasem 16 minut i 15 sekund pobił rekord Polski masters w kategorii M55. Dwa miejsca na podium zajęły córki utytułowanego weterana. Druga była Kamila Pobłocka - Dobrowolska, trzecia Katarzyna Pobłocka - Głogowska, która ustanowiła nowy rekord życiowy.

