Przegląd prasy z tygodnia 17.09.2023. Co działo się w Łebie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Po trzech rekordowych edycjach powraca najpopularniejsze wydarzenie kulinarne w Polsce – Restaurant Week! Rezerwacje na Festiwal popisowych menu w najlepszych restauracjach właśnie wystartowały pod hasłem #FoodSmellsGood!

Lęborscy kryminalni ustalili miejsce pobytu 26-latka podejrzewanego o kradzież rozbójniczą, do jakiej doszło w maju tego roku w jednym z dyskontów. Ponadto mężczyzna był poszukiwany przez sąd do kary pozbawienia wolności za inne przestępstwo kradzieży.

Tradycyjnie ostatni weekend września upłynie pod znakiem największej imprezy biegowej w Polsce. W samym sercu kraju wystartuje ponad 10 tys. biegaczy w aż czterech biegach. Pojawią się polskie i europejskie narodowe reprezentacje zespołów biegowych, znakomici goście, uwielbiani wolontariusze. Co więcej? 34 strefy kibicowania na całej trasie, koncerty, happeningi i atrakcje dla całych rodzin sportowców i kibiców w miasteczku biegacza.

Wszyscy czekamy na 45. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski oraz biegi towarzyszące: Bridgestone Sztafetę Maratońską, Nice To Fit You Warszawską Dychę, Nationale-Nederlanden Mini Maraton oraz wewnątrz maratońską konkurencję drużynową - TEAM UP! Europe i TEAM UP! Everyone.