Przegląd prasy z tygodnia 16.07.2023. Co działo się w Łebie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Na niedzielę 16 lipca zaplanowana została 6 edycja wyprzedaży garażowych w Lęborku. To będzie kolejna okazja do sprzedaży lub wymiany rzeczy, których sami już nie potrzebujemy a mogą przydać się innym.

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem od soboty do poniedziałku obejmujące trzynaście powiatów województwa pomorskiego wydał w piątek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Według prognoz temperatura w regionie może sięgać nawet 35 st. Celsjusza.

W piątkowe wczesne popołudnie 14 lipca doszło do potrącenia rowerzystki przez samochód osobowy przy Rondzie Solidarności. Rowerzystka nie doznała na szczęście poważnych obrażeń. Jeśli kobieta kierująca volvo zostanie ukarana mandatem, to będzie nie niższy niż 1000 zł i 10 punktów karnych.

Włochy to cel wakacyjnych wypraw wielu Polaków. Sprawdziliśmy, jak kształtują się ceny we Włoszech w czasie wakacji 2023. Ile zapłacimy za zakupy, pizzę, makarony i paliwo? Włoskie ceny w sezonie 2023 są wyższe niż w Polsce. Zobaczcie, jakie czekają was wydatki na wakacyjnym wyjeździe do Włoch 2023.