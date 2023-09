Przegląd prasy z tygodnia 10.09.2023. Co działo się w Łebie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

16-17 września w Lubaniu odbędzie się jubileuszowa XXV Kaszubska Jesień Rolnicza oraz Wystawa Zwierząt Hodowlanych, a także dożynki. Wydarzenie to od ćwierć wieku przyciąga prawdziwe tłumy mieszkańców Pomorza i nie tylko. O tym co czeka uczestników tegorocznych jesiennych targów rozmawiamy z Katarzyną Jasińską, zastępcą dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

Przenieśmy się w czasy, gdy mieszkający w sopockim Dworze Francuskim pewien aptekarz z Poznania portretował w parku ludzi, a koło mola cumowała niemiecka łódź podwodna. Czasy, gdy w Sopocie drewniany płot odgradzał na plaży panie od panów - a więc do roku 1880. Wtedy to plaża zapełniona była ludźmi... w ubraniach.

Rozchodniki okazałe to piękne rośliny, które rozkwitają we wrześniu. Są łatwe w uprawie, uwielbiają słońce i świetnie znoszą suszę. Ich kwiaty przyciągają pszczoły i kolorowe motyle. Radzimy, jak uprawiać rozchodnikowce i co wystarczy im zapewnić, żeby pięknie kwitły co roku.

Dziś, w piątek 8 września rozpoczyna się kolejna edycja trzydniowego Festiwalu Ulicznego w Lęborku, wydarzenia organizowanego przez Gminę Miasto Lębork i Stowarzyszenie EDUQ w Lęborku. W siedmiu miejscach rewitalizowanego obszaru Lębork Nowy Świat zaplanowano szereg wydarzeń od piątku do niedzieli.

Przed Sądem Rejonowym w Kościerzynie zapadł wyrok w sprawie Marcina P., trenera jeździectwa, organizatora obozów i lokalnego działacza. Mężczyzna został skazany za wykorzystywanie seksualne kobiet. Wyrok jest nieprawomocny.