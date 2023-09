Prasówka z sierpnia 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przegląd sierpnia 2023 w Łebie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z sierpnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Aż 16 nauczycieli szkół i przedszkoli w Lęborku zdało egzamin na stopień nauczyciela mianowanego odbierając dyplomy z rąk burmistrza Witolda Namyślaka podczas uroczystości w ratuszu. Dwa lęborskie przedszkola publiczne mają nowych dyrektorów.

Muzyczne zakończenie wakacji w Łebie. W sobotni wieczór 26 sierpnia na scenie w Porcie Jachtowym wystąpiła z koncertem Kasia Kowalska, jedna z najbardziej rozpoznawalnych i docenianych wokalistek na polskiej scenie muzycznej. Publiczność bawiła się przy największych hitach piosenkarki.

Sezon wakacyjny powoli dobiega końca. Na jego zakończenie w Łebie wystąpi dziś Kasia Kowalska, polska piosenkarka rockowa, kompozytorka, autorka tekstów piosenek i producentka, znana z takich hitów, jak „Prowadź mnie", „A to, co mam", „Wyznanie", „Coś optymistycznego", „Wyrzuć ten gniew", „Spowiedź", „Antidotum", „To, co dobre", „Być tak blisko", „Co może przynieść nowy dzień". Początek koncertu o godz. 20 w Porcie Jachtowym. Od godz. 18.30 support.