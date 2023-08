Prasówka z lipca 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Po porannej Mszy św. z błogosławieństwem księdza proboszcza Andrzeja Żura, z parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Lęborku wyszła grupa pielgrzymów, prowadzonych przez wikariuszy ks. Wiesława Dylewskiego i ks. Roberta Dorau na Jasną Górę. Pielgrzymka z Lęborka to część grupy kaszubskiej XXXII Pieszej Pielgrzymki Diecezji Pelplińskiej. Do Częstochowy pielgrzymi dotrą 13 sierpnia, przemierzając ponad pół tysiąca kilometrów.

Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

Od 21 lipca do 1 sierpnia, na plaży w Łebie odbędzie się III edycja projektu „PLAŻA PGE – POZNAJ MOC BAŁTYCKIEGO WIATRU”. W tym czasie mieszkańcy oraz turyści będą mogli skorzystać ze specjalnie przygotowanych stref edukacyjnych, w których dowiedzą się najważniejszych informacji o odnawialnych źródłach energii i morskich farmach wiatrowych. Dodatkowo, w weekendy zaplanowano m.in. zajęcia z zumby, warsztaty edukacyjne, spotkania z gwiazdami sportu oraz konkursy z nagrodami.

Z udziałem posła na Sejm RP i rzecznika prasowego rządu Piotra Müllera został w Łebie uroczyście otwarty nowoczesny kompleks budynków mieszczących komisariat policji, remizę OSP i punkt medyczny. Kosztował ok. 9,5 mln zł, z czego ok. 5 mln zł wyniosło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W Łebie została dziś zawarta umowa z nowym wykonawcą na przebudowę dojścia i zejścia na plażę nr 2 przy Zamku Neptun w Łebie. Po podpisaniu umowy firmie HYDRO-MAG Sp. z o. o. z Garcza został już przekazany plac budowy. Na wykonanie inwestycji wykonawca ma 9 miesięcy. Wartość inwestycji to 5.054.736,76 zł. Przypomnijmy, że firma, która wygrała pierwszy przetarg, wycofała się z realizacji.

W Lęborku i Łebie podczas kontroli drogowych policjanci znaleźli u dwóch kierowców środki będące najprawdopodobniej narkotykami. Co gorsza, nie jest wykluczone, że obydwaj prowadzili samochody pod zażyciu substancji odurzających.

We wtorkowy wieczór 11 lipca rodzinę Magdaleny i Michała z dwójką małych dzieci dotknęła tragedia. W pożarze domu przy ulicy Zawiszy Czarnego w Lęborku ogień strawił poddasze, które stanowiło część mieszkalną. Poszkodowani stracili nie tylko miejsce do życia, ale i prawie wszystkie rzeczy osobiste. Na pomoc dla pogorzelców została utworzona zbiórka.

Łeba za ok. 5 mln zł rozbudowuje sieć wodociągowa, która połączy ul Nadmorską z centrum miasta.

Kortyzol to tzw. "hormon stresu". Jeżeli jego poziom jest podwyższony, może nas czekać sporo zdrowotnych konsekwencji. Sprawdźcie, jakie są objawy, które mogą wskazywać na to, że wasz poziom kortyzolu jest podwyższony i jak go skutecznie obniżyć.