Przegląd tygodnia z 5.11.2023 w Łebie. Najważniejsze wydarzenia od 29.10 do 4.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Łeba, 5.11.2023. 29.10 - 4.11.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Skwer Rybaka do odbioru 6 listopada. Ta inwestycja odmieni centrum Łeby [WIDEO] Na Skwerze rybaka w Łebie pozostały kosmetyczne prace, przeszkolenie pracowników obsługi i przebudowane centrum miasta będzie gotowe na przyjęcie mieszkańców i turystów. Odbiory zaplanowano na 6 listopada. 📢 Spokojny okres Wszystkich Świętych. Nie było żadnego wypadku w powiecie lęborskim Od 31 października do 2 listopada kilkudziesięciu policjantów czuwało nad bezpieczeństwem uczestników ruchu oraz osób odwiedzających nekropolie w powiecie lęborskim. W działaniach mundurowych wspierali funkcjonariusze Straży Miejskiej i druhowie OSP z Lęborka. W tym roku było bezpiecznie. Nie doszło do żadnego wypadku na drodze i odnotowano tylko jedną niegroźną kolizję.

📢 Cyklon Ciaran niesie śmierć w Europie. Co przyniesie do Polski? Na zachodzie Europy szaleje cyklon Ciaran, którego skutki są tragiczne. W wielu miejscach dochodzi do potężnych burz i wichur prowadzących do śmierci kolejnych osób. Sztorm dociera również do Polski. Sprawdź, gdzie będzie najbardziej odczuwalny.

Tygodniowa prasówka 5.11.2023: 29.10-4.11.2023 Łeba: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Łebie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Bal Wszystkich Świętych w Łebie. Nie tylko dzieci doskonale się bawiły [WIDEO] Wszyscy święci balują...w Łebie. A przynajmniej ci, którzy zdecydowali się na Bal Wszystkich Świętych w Centrum Kultury Boleniec. Po mszy pochód uczestników przebranych za katolickich świętych ruszył do sali, a tam muzyka, taniec, poczęstunek, konkursy i prezentacja chrześcijańskich idoli.

📢 Tak kształtują się ceny materiałów budowalnych. Co potaniało, co podrożało i czy będą wzrosty? Czy ceny materiałów budowlanych pójdą w górę? To pytanie zadają sobie ci, którzy myślą o budowie domu, ale także o kupnie. Wyższe ceny za materiały budowlane oznaczają bowiem wyższe ceny za gotowe mieszkania czy domy. Sprawdź, co najbardziej zdrożało, a co najmniej i czy będą dalsze wzrosty cen. 📢 We Wszystkich Świętych kanclerz Kurii przewodniczył procesji na cmentarzu w Lęborku 1 listopada, w uroczystość Wszystkich Świętych, ks. Adam Kałduński, kanclerz Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej, przewodniczył najpierw Mszy św. w intencji wszystkich spoczywających na cmentarzu w Lęborku a następnie poprowadził procesję żałobną. 📢 Prasówka z października 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w październiku czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Łeby najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Dzień Seniora w Wicku. Mnóstwo dobrej zabawy i koncert [WIDEO]”?

📢 Nie żyje nurek, który zasłabł podczas poszukiwań Grzegorza Borysa. 27-latek z grupy nurkowej straży pożarnej przeszukiwał staw Nie żyje 27-latek, który w grupie nurków straży pożarnej przeszukiwał staw w okolicach gdyńskiego Fikakowa. Tragedia ma związek z poszukiwaniami Grzegorza Borysa. Trwa 13 dzień obławy za podejrzanym o zabójstwo syna. 📢 Polacy pochowani za granicą. Te znane osoby leżą na cmentarzach poza Polską Przy okazji dnia Wszystkich Świętych oraz Dnia Zmarłych odwiedzamy groby naszych bliskich zmarłych. Wspominamy również popularne i zasłużone osoby, które odeszły z tego świata i przysłużyły się Polsce. Nie każdy z naszych rodaków został pochowany w kraju. Groby wielu z nich znajdują się poza granicami Polski. Oto najpopularniejsze z nich.

📢 Wszystkich Świętych w Lęborku. Od wczesnego ranka wizyty na cmentarzu. Parkingi już oblegane Chcąc uniknąć większych trudności w dotarciu na cmentarz w Lęborku, już od samego rana rozpoczęły się wizyty na grobach bliskich. Na godzinę 13 w kościele św. Maksymiliana Kolbe zaplanowana jest Msza św. za wszystkich spoczywających na cmentarzu, po której wyruszy procesja żałobna po cmentarzu. W tych dniach w Lęborku obowiązuje zmiana organizacji ruchu.

📢 Płoną tekstylia w Kamieńcu. Na miejscu działa dziesięć jednostek straży pożarnej Dziesięć jednostek straży pożarnej od wczorajszego wieczora (31.10) walczy z pożarem składowiska tekstyliów, do którego doszło w Kamieńcu gmina Cewice). 📢 1 listopada to Dzień Wszystkich Świętych. Dlaczego zapalamy znicze na grobach. Oto co symbolizują znicze 1 listopada już w tym tygodniu. Wszyscy tłumnie wybierzemy się na cmentarze aby odwiedzić groby naszych bliskich zmarłych. Oprócz kwiatów i rozmaitych pamiątek, na pomnikach stawiamy również znicze. Niezależnie od tego, czy są małe i skromne czy też bardziej okazałe, znicz to niezwykle istotny symbol. 📢 Aldona Orman od lat ma problemy ze zdrowiem. Przeżyła śmierć kliniczną. To odmieniło jej życie i spojrzenie na świat Niedawno media obiegła informacja o kolejnych problemach zdrowotnych Aldony Orman, gwiazdy serialu „Klan”. Aktorce pękł tętniak w głowie, przeszła operację, a obecnie dochodzi do siebie. To jednak nie pierwszy raz, gdy znalazła się ona na skraju życia i śmierci. Znalazła się nawet w stanie śmierci klinicznej. Jak sama opowiadała, to odmieniło jej spojrzenie na świat, a nawet... dało nadprzyrodzone umiejętności.

📢 Panele fotowoltaiczne zasilają lęborską oczyszczalnię ścieków. Jest taniej i proekologicznie [WIDEO] To inwestycja, która sprawi że będzie taniej i proekologicznie. W Lęborku oficjalnie oddano do użytku farmę fotowoltaiczną, która zasila oczyszczalnię ścieków należącą do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Inwestycja kosztowała ok 1 mln 200 tys. zł z czego ok. 800 tys. zł to unijna dotacja.

📢 Jesienne oszczędności w sklepach Lidl – rabaty do 50% na ubrania i zabawki Przełom października i listopada przyniesie wielkie przeceny w sklepach sieci Lidl. Klienci Lidla mogą cieszyć się jeszcze większymi obniżkami ponieważ uwielbiana przez nich oferta przemysłowa od najbliższego poniedziałku będzie dostępna nawet za połowę ceny! 📢 Dwóch mieszkańców gminy Nowa Wieś Lęborska kierowało autami mimo, że nie powinni 31-letni mieszkaniec gm. Nowa Wieś Lęborska usłyszy zarzuty niestosowania się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów oraz wprowadzenia policjantów w błąd co do własnej tożsamości. 62-latek także z nowowiejskiej gminy został zatrzymany na ulicy Kaszubskiej w Lęborku i okazało się, że miał w organizmie ponad promil alkoholu i nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdów. Obu mężczyznom grozi więzienie.

📢 Dzień Seniora w Wicku. Mnóstwo dobrej zabawy i koncert [WIDEO] Poczęstunek, upominki, koncert i dobra zabawa - tłum uczestników podczas Dzień Seniora w Wicku nie mógł narzekać na nudę a sala Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu pękała w szwach. 📢 Przegląd tygodnia z 29.10.2023 w Łebie. Najważniejsze wydarzenia od 22.10 do 28.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Łeby, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 22.10 a 28.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dwa rekordy Polski w strzelectwie sportowym podczas zawodów Baltic Cup w Łebie [WIDEO] ”?

