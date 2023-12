Trasy na rower do 18 km od Łeby. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 16 - 17 grudnia?

Szukasz pomysłu na trasę rowerową w pobliżu Łeby? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Są różne pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 18 km od Łeby. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w pobliżu Łeby warto sprawdzić w weekend.

Rowerem w pobliżu Łeby

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 18 km od Łeby, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 16 grudnia w Łebie ma być 4°C. Nie powinno padać. W niedzielę 17 grudnia w Łebie ma być 6°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 48%. 🚲 Trasa rowerowa: Wejherowo-Darżlubie-Wejherowo Stopień trudności: 2.0

Dystans: 31,06 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podjazdów: 1 390 m

Suma zjazdów: 1 396 m Darro poleca trasę rowerzystom z Łeby Trasa łatwa o dobrej nawierzchni ,prowadzi w większości przez tereny leśne na których jest ograniczony ruch samochodów do 30km/h i zakaz zatrzymywania się na poboczach , na niektórych odcinkach jest całkowity zakaz ruchu dla samochodów. Na całej trasie spotkałem kilkadziesiąt rowerzystów i... 3 samochody. Z ciekawostek - kapliczka zbudowana z butelek po alkoholu niedaleko Darżlubia i kilka malowniczych mokradeł w poblizu trasy.

🚲 Trasa rowerowa: Karwia - Dębki - Lubkowo - Kartoszyno - Sobieńczyce - Krokowa - Karwia Stopień trudności: 2.0

Dystans: 41,23 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 123 m

Suma podjazdów: 1 055 m

Suma zjazdów: 1 049 m Siemion_p poleca trasę mieszkańcom Łeby Przepiękna trasa nad Jezioro Żarnowieckie. Piękna okolica. Za Lubkowem fajna ścieżka wzdłuż jeziora. Powrót znad miejsca, gdzie miała powstać elektrownia atomowa - skręt na Krokową i niespodziewany ostry podjazd pod górę w Sobieńczycach - dał nam wszystkim popalić. Na szczęście potem już było z górki, trochę bocznego wiatru ... i udało się wŕócić do Karwii. Polecam tą trasę.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Jeziora i mokradła w okolicach Trójmiasta Stopień trudności: 2.0

Dystans: 51,74 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 182 m

Suma podjazdów: 683 m

Suma zjazdów: 693 m Rowerzystom z Łeby trasę poleca GR3miasto

Trójmiejski Park Krajobrazowy, to nie tylko obszar okalający naszą aglomerację. Jego granice sięgają znacznie dalej. Skrywa się w nim wiele ciekawostek przyrodniczych, jak chociażby rejon tzw. Bieszkowickich Moczarów. Nietrudno domyślić się, że teren ten obejmuje przede wszystkim rejony bagienne. Ułożona przez nas trasa pozwala zapoznać się nie tylko z malowniczymi torfowiskami, ale również małymi jeziorami, które skrywają się wśród tutejszych lasów. W okolicach Trójmiasta mamy wiele interesujących jezior i jeziorek. Jedne, z uwagi na występowanie wokół nich rzadkich gatunków roślin i zwierząt, objęte są ścisłą ochroną, inne udostępnione pod wypoczynek i turystykę. W poprzednich edycjach naszego cyklu wycieczek nad wodę w okolicach naszej aglomeracji opisywaliśmy wiele różnych jezior m.in. Otomińskie, Tuchomskie, Marchowo, Kamień i wiele innych. Jedne, z uwagi na łatwość dojazdu i pobliską gastronomię, latem oblegane są przez tłumy, inne bardziej kameralne, które cieszą się spokojem.

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Łebie

🚲 Trasa rowerowa: Urlop i Pierścień Gryfitów Stopień trudności: 1.0

Dystans: 138,19 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 1 311 m

Suma zjazdów: 1 312 m Aza poleca trasę mieszkańcom Łeby

Traska zapożyczona od użytkownika Traseo :-) . Urlop nad morzem więc postanowiłem chociaż raz coś pokręcić - pogoda pod psem. Wybór padł na Pierścień Gryfitów - malownicza traska wokół Słupska. Traska niestety od powstania w 2009 roku nie jest utrzymywana w należytym porządku i aż się prosi o poprawienie wypłowiałych oznaczeń trasy i namalowanie nowych. Ogólnie jest bardzo skąpo oznakowana i gdyby nie mapka to miałbym parę razy problemy. Ale i tak mi się bardzo podobało, mnóstwo zieleni, lasów, łąk, pól itp. Wiele interesujących miejsc do zobaczenia. Tylko 25% traski to bezdroża - taki szlak :-)

🚲 Trasa rowerowa: Pętla po Kaszubach Północnych Stopień trudności: 2.0

Dystans: 82,36 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 107 m

Suma podjazdów: 551 m

Suma zjazdów: 561 m Lubimyrowery.pl poleca trasę rowerzystom z Łeby

Niby z pozoru tak sobie niedziela... jak każda inna rozpoczynająca nowy sezon rowerowy, a dzięki wizycie w pewnej piwniczce w sennej Karwi zmieniła się w ucztę dla oka, duszy i podniebienia ... A ja kto się stało?

Od początku... Wyruszyliśmy z Wejherowa w kierunku Jeziora Żarnowieckiego. Droga przemykała dość szybko podczas jazdy dość dobrej jakości niebieskim szlakiem rowerowym. Leśne szutry skryte pośród podwejherowskich lasów doprowadziły nas nad samo Jezioro Żarnowieckie. Ciepło nie było ... Zimne i dość wietrzne powietrze skutecznie zachęcało do bardziej intensywnego kręcenie i połykania kolejnych kilometrów. Dalsza droga to kilka kilometrów płyt. Może niezbyt komfortowych, ale górale dają radę. Kilka kilometrów asfaltu i znów skryte w lesie leśne dukty. Szybka wizyta na jeszcze pustej plaży w Dębkach i obieramy kierunek na Karwię. A tam nieplanowana wizyta w restauracji Piwniczka u Jerzego Waśkowskiego. To co tam można przeżyć, zobaczyć i posmakować ... tego nie opiszą żadne słowa. Przedsmak tego co tam może Was czekać jest na zdjęciach... Od tej pory wizyta w żadnej restauracji już nie będzie taka sama!!! Droga powrotna w kierunku Wejherowa to w początkowym odcinku sporo asfaltu a później dość lepki i błotnisty leśny dukt. Lekko nie było! Tak czy inaczej warto było się zmęczyć żeby odwiedzić piwniczkę Pana Jerzego!

