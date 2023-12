Przegląd prasy z Łeby. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 9.12.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.12, w Łebie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Sylwester w Zakopanem 2023/2024: ceny i porady. Ile kosztują noclegi w domkach góralskich, czy na Sylwester Marzeń trzeba kupić bilet?”?

Prasówka Łeba 9.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Sylwester w Zakopanem 2023/2024: ceny i porady. Ile kosztują noclegi w domkach góralskich, czy na Sylwester Marzeń trzeba kupić bilet? Jeśli marzycie o spędzeniu sylwestra i powitaniu nowego roku 2024 w Zakopanem u stóp Tatr, musicie się spieszyć. Miejsca na nocleg drożeją z każdym dniem, a liczba ofert gwałtownie maleje w miarę zbliżania się magicznej daty 31 grudnia 2023 i największej w kraju imprezy plenerowej – Sylwestra Marzeń. Sprawdźcie, ile kosztują obecnie noclegi w Zakopanem na sylwestra, ile trzeba zapłacić za pakiety sylwestrowe w domkach góralskich i hotelach i czy wstęp na Sylwester Marzeń jest biletowany.

📢 Sośnica japońska to klejnot w ogrodzie. Polecamy oryginalne drzewko i radzimy, jak o nie zadbać Sośnica japońska to bardzo ciekawe drzewko ozdobne do ogrodu. Rośnie powoli, a wygląda bardzo oryginalnie. Do niedawna była bardzo rzadka, ale coraz częściej pojawia się w ofertach szkółek i sklepów ogrodniczych. Sprawdź, jak wygląda sośnica, gdzie ją posadzić i jak zadbać o to drzewo.

📢 28-latek zatrzymany przez policję w Lęborku. Może trafić za kratki na znacznie dłużej niż 30 dni W czwartek 7 grudnia przed północą policjanci patrolujący teren Lęborka zatrzymali 28-letniego mężczyznę, poszukiwanego do sprawy kradzieży w miejscowej drogerii. Poszukiwany był również do odbycia kary 30 dni pozbawienia wolności za popełnione wykroczenie. Policjanci nie wykluczają, że odpowie również za zniszczenie mienia, bo najprawdopodobniej w dniu zatrzymania rozbił szybę w komisie meblowym. Za przestępstwo kradzieży i zniszczenia mienia grozi mu dodatkowa kara 5 lat pozbawienia wolności.

📢 Dał się namówić na czynność seksualną przed kamerą telefonu. Szybko tego pożałował Młody mężczyzna z powiatu lęborskiego dał się namówić poznanej w sieci kobiecie na erotyczną zabawę przed kamerką telefonu. Już po chwili zaczął otrzymywać groźby publikacji nagrania, które miały nakłonić go do przelania na konto rzekomej "fundacji" dużej sumy pieniędzy. Ostatecznie kompromitujący film został rozesłany do jego znajomych.

📢 Z okazji Mikołajek członkowie grupy "Lęborskie Klasyki" odwiedzili szpital i domy dla dzieci O wyjątkową oprawę Mikołajek zadbali miłośnicy motoryzacji z grupy "Lęborskie Klasyki". W swoich przyozdobionych pojazdach, sami przebrani jak na Mikołajów przystało zorganizowali przejażdżkę po Lęborku, odwiedzając też szpital czy dzieci w Domach dla Dzieci w Nowej Wsi Lęborskiej. 📢 Powstaje droga ekspresowa S6 z Leśnic w stronę Słupska. We fragmencie będzie z betonu Mimo zimowych warunków trwają prace nad powstaniem drogi ekspresowej S6 ze Skórowa (bez węzła) do Leśnic (z węzłem) oraz na odcinku Bobrowniki (bez węzła) - Skórowo (z węzłem). Co ciekawe, ten drugi odcinek drogi, co jest ewenementem, zostanie wykonany z betonu.

