Przegląd prasy z Łeby. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 31.10.2023

Niedawno media obiegła informacja o kolejnych problemach zdrowotnych Aldony Orman, gwiazdy serialu „Klan”. Aktorce pękł tętniak w głowie, przeszła operację, a obecnie dochodzi do siebie. To jednak nie pierwszy raz, gdy znalazła się ona na skraju życia i śmierci. Znalazła się nawet w stanie śmierci klinicznej. Jak sama opowiadała, to odmieniło jej spojrzenie na świat, a nawet... dało nadprzyrodzone umiejętności.

Prasówka 31.10 Łeba: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Łebie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

31-letni mieszkaniec gm. Nowa Wieś Lęborska usłyszy zarzuty niestosowania się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów oraz wprowadzenia policjantów w błąd co do własnej tożsamości. 62-latek także z nowowiejskiej gminy został zatrzymany na ulicy Kaszubskiej w Lęborku i okazało się, że miał w organizmie ponad promil alkoholu i nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdów. Obu mężczyznom grozi więzienie.