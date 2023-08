Przegląd prasy z Łeby. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 24.08.2023

Dzianinowa bluzka i spódnica Małgorzaty Rozenek przyciągnęły uwagę internautek. Celebrytka zamieściła w swoich mediach społecznościowych zdjęcie w stylowym komplecie w paski, w którym pozuje na... kanapie w paski o podobnej kolorystyce. Uwagę zwróciła jednak nie tyle estetyka fotografii, co właśnie stylizacja celebrytki.

Łeba złożyła trzy wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 20 milionów zł do 8 edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Połowa tej sumy dotyczy przebudowy odcinka ulicy Nadmorskiej. Łeba zabiega też o 8 milionów zł dofinansowania na modernizację Hali Sportowo - Widowiskowej przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza oraz o 2 miliony zł na budowę dojścia do plaży przy zejściu nr 13.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Łebie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

By poczuć się jak astronom, wystarczy podnieść głowę i spojrzeć w niebo. Jak wyglądają najbardziej znane gwiazdozbiory? Gdzie ich szukać? Czy warto? Jest okazja, by się przekonać! Planetobus z Centrum Nauki Kopernik z mobilnym planetarium na pokładzie przemierza Polskę, a od 24 do 25 sierpnia będzie stacjonował w Bibliotece Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie.