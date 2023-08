Przegląd prasy z Łeby. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 19.08.2023

W piątek 18 sierpnia na jednym z morskich kąpielisk w Łebie powiewała czerwona flaga. Sanepid zdecydował o zamknięciu kąpieliska ze względu na obecność bakterii Escherichia coli. Kąpiel może zagrażać zdrowiu.

Choć owady błonoskrzydłe, takie jak psy, pszczoły czy szerszenie, nie stanowią zagrożenia dla życia, w przypadku niektórych osób może być jednak inaczej. W przypadku alergii na jad owadów może dojść nawet do wstrząsu anafilaktycznego i śmierci. Warto więc wiedzieć, co nam grozi ze strony poszczególnych gatunków, co zrobić po użądleniu i kiedy może to być niebezpieczne. Podajemy też niepokojące objawy, które powinny skłonić do poszukiwania pomocy medycznej.