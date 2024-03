Przegląd prasy Łeba 5.03.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Łebie

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Prasówka 5.03 Łeba: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Łebie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wojewoda pomorski wnioskuje do MSWiA, by 17 tys. ton tekstyliów z nielegalnego składowiska w Kamieńcu zostało usunięte z pieniędzy Skarbu Państwa. To koszt ok. 35 mln zł.