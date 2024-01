Przegląd prasy Łeba 4.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Łebie

Na drogach wojewódzkich przeważa błoto pośniegowe i lokalna śliskość - poinformował Zarząd Dróg Wojewódzkich. Od godzin nocnych 3 stycznia na Pomorzu nie ustają opady śniegu. Silne opady, a wcześniej marznący deszcz spowodowały, że na drogach jest ślisko, zaś wiele tras stało się trudnymi do przejazdu.

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trafiły pierwsze wnioski o świadczenie wspierające. Niestety, jak informuje Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik ZUS w Gdańsku, wnioski te są niekompletne. Aby otrzymać wsparcie, trzeba w pierwszej kolejności uzyskać decyzję wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, która ustali poziom potrzeby wsparcia. Dopiero kolejny krok to wniosek do ZUS-u o świadczenie wspierające.