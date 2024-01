Przegląd prasy Łeba 28.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Łebie

Do 31 marca 2024 r. trwa nabór do Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. To już czwarta jego edycja.

Tegoroczni maturzyści Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lęborku końcowe odliczanie do matury rozpoczęli studniówkowym balem w Dworku na Gwizdówce. Oprócz tradycyjnego poloneza nie zabrakło podziękowań, kwiatów i życzeń nie tylko dla uczniów i uczennic, ale też...prowadzącego bal dla didżeja, który tego dnia obchodził 26 urodziny.