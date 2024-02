Przegląd prasy Łeba 23.02.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Łebie

Prasówka Łeba 23.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Pracownica "drive thru" w lęborskim barze szybkiej obsługi zaprosiła do środka pijanego kierowcę od którego przyjmowała zamówienia. Kiedy wszedł, zadzwoniła po policję a pracownicy restauracji nie pozwolili by się oddalił przed przyjazdem policjantów.