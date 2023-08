Przegląd prasy Łeba 2.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Łebie

Rak płuca to pierwsza przyczyna zgonów w Polsce – zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Co roku diagnozuje się ok. 22-23 tysiące nowych przypadków, a do 2040 roku może to być już 30 tysięcy. O zapobieganiu rakowi płuca, wczesnym wykrywaniu zmian nowotworowych i kompleksowej diagnostyce odpowiadają prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski, prezes Polskiej Grupy Raka Płuca oraz Aleksandra Wilk, dyrektor Sekcji Raka Płuca Fundacji TO SIĘ LECZY.