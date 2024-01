Przegląd prasy Łeba 18.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Łebie

Prasówka Łeba 18.01: top 3 artykuły z wczoraj

Zespół Muzyki Dawnej "Lunaris" z Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku, którym kieruje nauczycielka Mirosława Grynkiewicz, dostąpi zaszczytu wystąpienia przed włoską publicznością w ramach koncertu "Muzyka polskiego i włoskiego renesansu". Wydarzenie objął patronatem Stefano Barlacchi - Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej we Florencji i Toskanii. To wydarzenie promujące kulturę i muzykę polską we Włoszech.