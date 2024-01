Przegląd prasy 31.01.2024 Łeba. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Łeby

Około godziny 21 doszło do pożaru przy ulicy Słupskiej w Lęborku. Do akcji zostało skierowanych pięć zastępów strażaków. Sytuacja została szybko opanowana.

Umowa na dostawę do Lęborka 4 elektrycznych autobusów podpisana. Firma Solaris Bus@Coach, wraz z dwiema ładowarkami, dostarczy je w przyszłym roku. Dwa pojazdy wyjadą na ulice miasta za rok, dwa kolejne w lipcu 2024. Łączna wartość zamówienia to 11 475 900 zł.

Trwa peregrynacja relikwii błogosławionych Wiktorii i Józefa Ulmów oraz ich dzieci w diecezji pelplińskiej. We wtorek, 30 stycznia relikwie dotarły do dekanatu lęborskiego. W parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lęborku Mszę św. koncelebrowaną poprowadził ks. Tadeusz Drobinski, dziekan dekanatu.

Lodowe włosy to rzadkie i fascynujące zjawisko przyrodnicze, które można obserwować w polskich lasach. Te delikatne struktury przypominające watę cukrową czy kłębek puchu wzbudzają zdumienie i ciekawość obserwatorów. Zjawisko to nosi nazwę "Hair ice" (lód włosy) i polega na tworzeniu się specyficznie uformowanego lodu, przybierającego formę białych, delikatnych włosów. Pięknie to zjawisko na swoich zdjęciach uchwyciła mieszkanka powiatu kościerskiego - Anna Nidecka.