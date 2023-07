Przegląd prasy 23.07.2023 Łeba. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Łeby

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich opublikowała raport na temat utraty żurawia stoczniowego z pokładu holowanego pontonu na Morzu Bałtyckim, do którego doszło pod koniec sierpnia ub.r. Przypomniano, że trzej marynarze holownika Odys byli pod wpływem alkoholu.

Pierwszym wydarzeniem drugiego dnia Lęborskich Dni Jakubowych jest Piesza Pielgrzymka Jakubowa. Tuż po godzinie 8 grupie pielgrzymów pobłogosławił o. Robert Wołyniec, proboszcz Sanktuarium św. Jakuba Ap. a następnie życzenia bezpiecznej drogi od burmistrza przekazał sekretarz miasta Marian Kurzydło. Wśród uczestników pielgrzymki jest także Ryszard Wenta - przewodniczący Kapituły Pomorskiej Drogi św. Jakuba. Pielgrzymów poprowadził do Łebienia znany przewodnik PTTK Tadeusz Krawczyk. Trasa Lębork - Nowa Wieś Lęborska - Wilkowo Nowowiejskie - Garczegorze - Łebień to fragment Pomorskiej Drogi Św. Jakuba.

Rozpoczęły się Lęborskie Dni Jakubowe - święto miasta, największa impreza plenerowa w roku, przyciągająca wielu turystów. Reprezentacyjna ulica Staromiejska i plac Pokoju zostały wypełnione stoiskami i straganami z różnym asortymentem i tak będzie do niedzieli.

Męskie Granie to festiwal organizowany w Polsce już od 2010 roku. Co ciekawe, pierwszy w historii koncert w ramach trasy odbył się właśnie w Gdańsku - 17 lipca 2010 roku. Trzynaście lat później Męskie Granie jest najpopularniejszą trasą koncertową w kraju i zrzesza topowe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. 21 i 22 lipca Męskie Granie powraca do Gdańska!