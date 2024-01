Przegląd prasy 13.01.2024 Łeba. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Łeby

Lęborscy policjanci szukają właściciela roweru górskiego, znalezionego w dniu 29 grudnia 2023 r. na terenie dawnej wyładowni przy ulicy Dworcowej w Lęborku.

Inflacja zdaje się wyhamowywać, jednak wiele produktów na rynku wciąż rośnie. Cieszyć może to, że wzrosty nie są tak gwałtowne, jak jeszcze przed 12 miesiącami. Podobnie jest z materiałami budowlanymi, które w grudniu 2023 roku w porównaniu z grudniem z poprzedniego staniały o ok. 2,6%. Co z innymi artykułami?