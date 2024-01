Przedszkola w Łebie. Zobacz, gdzie możesz zapisać dziecko w roku szkolnym 2024/2025

Dlaczego warto zapisać dziecko do przedszkola w Łebie?

Kiedy przeprowadzane są procesy rekrutacyjne do przedszkoli w Łebie?

W jakim wieku dziecko może isć do przedszkola?

W jakim wieku dziecko może isć do przedszkola?

Do przedszkola można zapisać dziecko, które w momencie rozpoczęcia roku szkolnego rocznikowo ukończyło 3 lata. W wyjątkowych sytuacjach może mieć zaledwie 2,5 roku , zdecydować o tym może sama placówka.

Kiedy przeprowadzane są procesy rekrutacyjne do przedszkoli w Łebie?

Jak wyglądają zasady rekrutacji?

Placówki niepubliczne w Łebie działają na podstawie przepisów, które są określone w statucie i w oparciu o nie przeprowadzają rekrutację. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. W większości przypadków o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń . Oprócz tego pierwszeństwo mają zwykle dzieci, które chodziły do wybranej placówki wcześniej. Pod uwagę brane są także takie okoliczności, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 możesz uzyskać na stronie internetowej lub w samej placówce .

Kryteria rekrutacyjne w placówkach publicznych to między innymi:

Zapisać dziecko można poprzez platformy internetowe bądź w starej formie, to znaczy samodzielne przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Dlaczego warto zapisać dziecko do przedszkola w Łebie?

Nauka w przedszkolu pozostaje bardzo ważna w sferze rozwoju malucha. Jej głównym celem jest przygotowanie go do nauki w szkole. Poza tym, dziecko chodząc do przedszkola poznaje tajniki funkcjonowania w grupie. Rozwija się w zakresie społecznym i związanym z emocjonalnością. Uczy się tam, jak rozmawiać z pozostałymi dziećmi i dorosłymi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.