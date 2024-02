Prasówka z Łeby 7.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Właściciel baru, któremu w lokalu wyłączono prąd, bo nie płacił rachunków, jest podejrzany o nielegalnie podłączenie do sieci z pominięciem licznika. Wpadł podczas kontroli policji i pracowników Energi. Sprawcę kradzieży prądu czekają finansowe kary. Grozi też za to za to do 5 lat więzienia.