Prasówka z Łeby 28.12.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Łeba 28.12: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni wydało ostrzeżenia drugiego stopnia dla województwa pomorskiego. Alert został ogłoszony w środę, 27 grudnia i dotyczy on wezbrania wód i przekroczenia stanów ostrzegawczych. Sytuacja potrwa do czwartku - w niektórych miejscach do 9:00, w innych z kolei nawet dłużej.