Prasówka z Łeby 28.09.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W niedzielę 15 października odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowe. Komisarz Wyborczy w Słupsku powołał obwodowe komisje wyborcze, w tym w gminach na obszarze powiatu lęborskiego. Podajemy składy wszystkich komisji.

Uwaga! W mięsie mielonym wołowym inspektorzy sanepidu znaleźli bakterie Salmonella spp. Główny Inspektor Sanitarny wydał ostrzeżenie publiczne, by nie spożywać tego produktu. Partia mięsa, która trafiła do sklepów sieci Lidl, została wycofana. Mięsa nie wolno spożywać, ostrzegają inspektorzy, bo wiąże się to z ryzykiem zatrucia pokarmowego!