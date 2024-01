Prasówka z Łeby 25.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Choć zakończyły się przymrozki, topnieje śnieg, a temperatura w województwie pomorskim wzrosła znacząco powyżej zera, kapryśna pogoda nadal daje się we znaki mieszkańcom regionu. Już dziś, w środę 24 stycznia, zaczęło silnie wiać i padać. W nocy i w czwartek nad ranem wcale ma nie być lepiej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa już przesłało do mieszkańców kolejny alert w tej sprawie.

Jakie nowe atrakcje turystyczne zostaną otwarte w Polsce w 2024 r.? Zebraliśmy dla was informacje o nowościach w poszczególnych województwach. Podajemy krótkie opisy nowych atrakcji i orientacyjne terminy otwarcia. Sprawdźcie, jakie nowe miejsca na turystycznej mapie Polski warto odwiedzić w ciągu tegorocznych długich weekendów, urlopów, majówki czy upragnionych wakacji 2024.

Drogi w Polsce będą zablokowane w co najmniej 250 miejscach w związku z protestami rolników. Akcja skierowana jest m.in. przeciw wprowadzeniu Zielonego Ładu. Pomorscy rolnicy licznie biorą w niej udział, aby dać wyraz sprzeciwu wobec polityce rolnej Unii Europejskiej.

W całym kraju odbywają się dzisiaj protesty rolników. Rolnicy wyjechali oflagowani na drogi swoimi traktorami i z transparentami także w powiecie oleckim. O godzinie 12:00 rozpoczął się protest, który potrwał do godziny 14:00.

Kierująca fiatem 68-letnia lęborczanka nie udzieliła pierwszeństwa i doprowadziła do zderzenia z kierowanym przez 33-latka jaguarem na ulicy Zwycięstwa w Lęborku. Kobieta została ukarana mandatem.

We wtorek wieczorem (23.01) doszło do pożaru w piwnicy budynku wielorodzinnego przy ulicy Krzywoustego w Lęborku. Jeszcze przed przyjazdem strażaków 14 mieszkańców opuściło budynek. Strażacy ewakuowali jedną poszkodowaną osobę, której ratownicy udzielili pomocy. Do akcji zostało skierowanych sześć zastępów strażaków.

Dodatnia temperatura powodująca roztopy oraz ulewny deszcz spowodowały, że pomorscy strażacy 20 razy wyjeżdżali na interwencje związane m.in. z wypompowywaniem wody z zalanych piwnic i garażu.