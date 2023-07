Prasówka z Łeby 15.07.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W piątkowe wczesne popołudnie 14 lipca doszło do potrącenia rowerzystki przez samochód osobowy przy Rondzie Solidarności. Rowerzystka nie doznała na szczęście poważnych obrażeń. Jeśli kobieta kierująca volvo zostanie ukarana mandatem, to będzie nie niższy niż 1000 zł i 10 punktów karnych.

Nowy festiwal muzyczny odbędzie się w Gdańsku. Inside Seaside to pierwsze tak duże wydarzenie odbywające się pod dachem. 11-12 listopada do AmberExpo przyjadą m.in. Nothing But Thieves, Tom Odell czy Leszek Możdżer.

Lęborska policja oraz sanepid prowadzili w ostatnich dniach w Łebie kontrole ośrodków kolonijnych. Sprawdzane są miejsca wypoczynku i odbywają się spotkania z najmłodszymi.

We wtorkowy wieczór 11 lipca rodzinę Magdaleny i Michała z dwójką małych dzieci dotknęła tragedia. W pożarze domu przy ulicy Zawiszy Czarnego w Lęborku ogień strawił poddasze, które stanowiło część mieszkalną. Poszkodowani stracili nie tylko miejsce do życia, ale i prawie wszystkie rzeczy osobiste. Na pomoc dla pogorzelców została utworzona zbiórka.