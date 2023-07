Prasówka Łeba 4.07.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łebie nie minęło Cię nic ważnego

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Łebie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Kożuchowska z kwiatami na głowie i białej sukience podkreślającej talię, Iza Krzan w kapeluszu z wielkim rondem i cała na zielono, Agnieszka Kaczorowska-Pela w żakietowej sukience... Całe multum polskich gwiazd pojawiło się na Gali Derby 2023. Wszyscy wystrojeni i uśmiechnięci, cieszyli się sportowymi emocjami i pozowali do zdjęć. Kreacje pań mogą być świetną inspiracją na letnie wydarzenia, takie jak wesela.

To przełom w leczeniu uporczywych zaburzeń psychicznych. Władze Australii zalegalizowały medyczne psychodeliki do terapii depresji i zespołu stresu pourazowego. Dwa dopuszczone do stosowania leki zawierają MDMA znany jako ecstasy oraz psylocybinę z halucynogennych grzybków. Zobacz szczegóły.